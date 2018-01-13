林佑星爸氣不敵巧虎

林佑星（右）昨帶兒子龍龍欣賞巧虎展，龍龍很會擺各種拍照姿勢。（盧禕祺攝）

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中國時報
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兩人昨在「卡歐先生的奇妙屋」展區模仿卡歐先生姿勢。（盧禕祺攝）
林佑星（左）昨和兒子在巧虎公車旁開心拍照留念。（盧禕祺攝）
父子兩昨用蠟筆玩生日卡片繪圖。（盧禕祺攝）
龍龍（右）和爸爸一起玩摺紙遊戲。（盧禕祺攝）
龍龍（右）昨看到桃樂比相當興奮，完全不怕鏡頭。（盧禕祺攝）
歡迎光臨可愛巧虎島特展

單親爸林佑星的5歲兒子龍龍是卡通人物巧虎的忠實粉絲，他12日帶著兒子到台北華山1914文創園區欣賞「歡迎光臨可愛巧虎島」特展，林佑星說，巧虎是「兒童界的劉德華」，「巧虎說話比我說話有用」，笑說兒子常提醒他「巧虎說要刷牙喔」，龍龍童言童語說阿嬤平常沒陪他看卡通，也沒看八點檔，阿嬤都在做什麼？他脫口說「打牌」，讓林佑星聽了差點昏倒。

「歡迎光臨可愛巧虎島」特展是亞洲首次打造5大巧虎主題親子遊樂展區，還原卡通《可愛巧虎島》上的歡樂場景之外，添加互動益智遊樂設施，透過遊戲體驗，啟發孩童的創造力與想像力。從策展內容到室內設計都是針對小朋友量身打造的互動空間，展場從巧連智車站出發，卡通中最常出現的場景─巧虎的家，也首次亮相，還可以和1比1原型公仔近距離接觸、合照。

兒子讚黃小琥美聲

龍龍對巧虎、琪琪、妙妙、桃樂比還有卡歐先生如數家珍，也喜歡操作好玩有趣的「滾來滾去拷貝機」、學習品格禮儀的「讚美之槌」等不同互動遊戲，父子兩在學習解決問題能力的「花園迷宮」玩得不亦樂乎，邊跳邊玩可以訓練協調力的大型「氣墊沙坑」也玩到停不下來，父子倆在「巧巧幼兒園」展區內玩「生日卡片繪圖」及摺紙，發揮想像力及創造力。

林佑星離婚2年多，平常主要由他照顧兒子，父子性格相像，他說都怕黑、怕高，「他很沒膽、卒仔」，通常小孩喜歡舉高高、跨坐，龍龍都不喜歡，前幾天父子參加朋友婚宴，林佑星說兒子為了看黃小琥唱歌，願意跳上他的肩膀，因為覺得黃小琥唱歌好聽，龍龍還知道翁立友，問他原因？龍龍童言童語說：「我在阿嬤家的電視上看過他。」

遺傳爸爸渾身是戲

龍龍愛撒嬌、有異性緣，這點也完全遺傳林佑星，龍龍在家常嘴甜對阿嬤說：「阿嬤我愛妳一輩子，下輩子也愛妳。」也會對林佑星說很多貼心話如「爸爸我愛你」、「爸爸你要多休息」，十分討人喜歡。最近父子喜歡玩角色扮演，龍龍很有「戲」胞，但林佑星說將來不會讓他演戲，覺得童星生活辛苦，等上大學之後再說。

(中國時報)

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