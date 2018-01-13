黃鐙輝DIY手槍被當霜淇淋

2018年01月13日 01:24 中國時報 洪秀瑛 報導

黃鐙輝（右）和曾子余在熊貓展件旁做出誇張動作。

Sean Kenney -Nature Connects 大動物奇積展

黃鐙輝與曾子余11日到士林科教館「Sean Kenney -Nature Connects大動物奇積」看展，他們平時忙拍戲、錄影，在家打電動、與家人共度時光，這趟藝文之旅，挑戰成為內外兼具的有料男子，笑稱以後叫他們藝術型男2人組。

「Sean Kenney -Nature Connects大動物奇積樂高藝術展覽」巡迴展亞洲第一站在台灣，是全球首度曝光的巨型神木作品，首創真實比例的動物積木雕塑，打造出一座積木動物園。

2人看到小時候玩的樂高積木，秒變男孩，露出興奮童真表情，第一次親眼目睹首創1比1動物樂高藝術品，超大積木作品讓他們目不轉睛，尤其是全球首度曝光展出的4公尺高神木，曾子余大喊：「可以將環保概念及理想世界融入在積木展件裡真的好強。」

走到北極熊展件時，剛好是熊爸爸帶3隻熊寶寶，曾子余對黃鐙輝說「跟你家一樣有3個小孩」，黃鐙輝說：「不像，因為我想要有第4個孩子。」當場嚇壞他老婆。在積木DIY區即興創作，只不過黃鐙輝的手槍作品卻被現場小朋友說好像霜淇淋，讓他哭笑不得。

他提到要讓小孩從小培養興趣，讓他們擁有自由的靈魂，發展喜歡的事物，說不定也可以玩出一片天，成為不同領域的藝術家。這項展覽最具特色的是每個展區主題都有教育意義，寓教於樂，讓黃鐙輝想到為了以後可以有良好且健康的環境生活，呼籲大家要重視環境議題，日常從隨手環保做起。

(中國時報)