張菲：華視董監事是個屁

2018年01月13日 01:24 中國時報 蕭雅玲 報導

張菲（左二）因與郭建宏交情深厚才復出主持《綜藝菲常讚》。（資料照片）

余天表達力挺郭建宏的立場。（資料照片）

華視總經理郭建宏被華視董監事會以不適任轟下台，張菲（菲哥）經過1夜沉默後12日表示：「節目要不要繼續不重要，華視董監事會處理方式這麼粗糙、魯莽，根本是個屁！」為郭建宏感到不值，也為他叫屈！

張菲生氣說：「當初華視找他來救華視，公廣集團幾個加起來5、600歲的人，就要叫他滾蛋，憑什麼！」外傳他為主持的《綜藝菲常讚》簽訂2季26集合約，他昨說：「合約是6月（去年）簽訂3個月內要開（節目），也就是9月節目一定要開，但因為爸爸過世節目就沒開，哪來的合約！」未來節目是否繼續？他說：「會尊重觀眾的期待。」

針對菲哥的說法，《綜藝菲常讚》製作人陳國華回：「郭總的事情發生，大家難免會有情緒，不管怎麼樣我絕對站在菲哥這邊！」他也說，決定要做這個節目時，不管是對菲哥或對華視「都有簽訂白紙黑字的合約。」外界不需要多做解讀。

《菲常讚》照合約走

陳國華表示，郭建宏是一手促成菲哥回來主持節目的關鍵，也深感不捨郭的離開，但站在製作人立場，絕對尊重華視的決定。他進一步說：「目前節目已錄製3集，存檔可播到20日，現在團隊還是會每周三進棚錄影。」更不需要擔憂節目會被腰斬，「畢竟前2集錄影每集都花了300萬，一切都還是依照合約內容走。」

華視昨也對《綜藝菲常讚》去留發聲明表示：「華視簽約對象為製作單位十全娛樂，合約內容載明主持人是張菲先生，合約集數為兩季共26集。」也指出節目收視很好，無停製打算，華視將按照合約繼續製播。

張菲力挺郭建宏，認為郭建宏在娛樂圈的專業度，圈內人有目共睹，「華視董監事用這麼難堪的手段把他轟下台，還把他講的那麼難聽，『換人』的藝術都不懂，憑什麼跟人家談做節目！」當初華視一蹶不振時找了郭建宏來重振商業業績，1年不到就要人家滾蛋，「總是要給人家時間，專業總經理一年內開了2個節目已經很辛苦，現在又以如此草率、魯莽的方式把人轟下台。」

澎恰恰：無法理解

張菲說，郭建宏為了找他做節目的過程有多辛苦，「不是公廣集團董監事那幾個人說了算！」他是因為被郭建宏挺台灣娛樂的感召下，才答應復出主持節目。但華視卻用「呼之則來揮之則去」的態度對郭建宏，還有什麼資格跟人家談娛樂藝術。

澎恰恰、許效舜與郭建宏是多年好友，兩人昨說：「他們有他們的做法，我們無法理解。」澎恰恰表示：「這種事（被轟下台）在演藝圈其實沒什麼。」與郭相識多年，認為郭建宏見識過大風大浪的場面，覺得他會沒事。許效舜認為，「娛樂在生活中很重要，不能自己（高層）有事就把我們冷落在旁邊，希望長官能給我們文化創作的空間。」

(中國時報)