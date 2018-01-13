曼樺：電視大火不可逆風行

命理老師曼樺新書發表會，當場解析林志玲命盤。（蘇蔓攝）

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中國時報
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林姿佑與曼樺認識10幾年特地抽空為她新書發表站台。（蘇蔓攝）

命理老師曼樺12日舉辦新書《戊戌狗2018年運程》發表會，對於華視爆發總經理郭建宏被轟下台一事，她解析：「演藝圈的大寒冬，戊戌年雖然不會很糟，但媒體一定需要改變。命相看來電視是大火，需要的是小火，網路絕對勝於電視。而媒體變動也牽扯到人的力量，如果是逆著走的話，肯定不會順風。」

而演藝圈女星林志玲、蔡依林與范冰冰婚姻與戀情動向，她也一一做出解析，表示，3人在2018年紅鸞星旺，從命理學看林志玲2017年紅鸞星就開始旺，2018年她的紅鸞星也會比去年更旺，以夫妻宮看來，她的婚姻絕對會在今年完成，不會拖到2019年，命理看來她的子田線，也就是子女、家庭宮非常旺，所以也可能在今年先有後婚。

蔡依林與錦榮戀情分分合合，她也說，蔡依林的命盤看來子田宮很旺盛，以命盤看來她最晚會在2021年結婚、生子，但由於她子田宮旺，也滿可能在這一兩年內先有後婚。

她解析蔡依林，40歲前有事業、有名氣，現在雖單身，姓名學看來，她與錦榮無論個性、外表都很合。而錦榮的「錦」字帶金有利女方，加上蔡依林今年土中埋金，運勢勝過去年，在感情與婚姻都會有機會。

而范冰冰與李晨感情穩定，她表示，范冰冰紅鸞星對宮，結婚、生子都滿有可能，若從命盤看來兩人極大可能會在2018年結婚，2年後才會生小孩。

(中國時報)

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