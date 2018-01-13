被當柴崎幸 中谷美紀將錯就錯

2018年01月13日 01:24 中國時報 報導溫博鈞

中谷美紀曾被影迷誤認為柴崎幸，卻機智化解尷尬。（取材自官網）

有些大牌藝人雖令人感覺高高在上，卻意外做出讓粉絲歡喜的「神對應」。明石家秋刀魚、笑福亭鶴瓶的親民回應都曾讓粉絲們歡欣滿足。演員中谷美紀也曾遇糊塗影迷把她被認成了演員柴崎幸，但她機智的回應令眾人大讚「神對應」。

一口關西腔的明石家秋刀魚貴為日本頭號主持天王，面對粉絲異常有耐心，不但仔細為粉絲簽名，合照也來者不拒，令拒絕與粉絲合照的晚輩看了覺得慚愧。曾演出日劇《半澤直樹》主角爸爸的笑福亭鶴瓶身為演藝圈大老，卻如他的笑容般平易近人，曾在居酒屋跟初次見面的一般客人們喝酒聊起天來，最後一一和大家握手後，還為全店客人埋單，傳為佳話。

錯誤簽名更有價值

中谷美紀不但是一線演員，外表又一副冰山美人的模樣，在路上想向她索取簽名可能需要點勇氣。日前她上節目時，提到自己因為和演員柴崎幸臉型和氣質都有些相似，常被誤認是柴崎幸，有次在街上被影迷當成是柴崎幸，而且還被索取簽名。

大方的她不但沒有拒絕，且機智在簽名版上簽下「柴崎幸」，不但讓影迷開心滿足，又順利化解一場誤認的尷尬，節目來賓們聽了不禁爆笑，盛讚她「神對應」，主持人也說：「那張中谷美紀簽的柴崎幸簽名，反而更具有價值啊！」

(中國時報)