小丑女老公露鳥歐巴馬瞧見：買尬

瑪格羅比（左）與老公一起到大溪地度蜜月，鬧出笑話。（取材自IG）

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中國時報
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艾倫狄珍妮（右）因此送上運動褲給瑪格羅比。

「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）昨靠電影《老娘叫譚雅》在第23屆評論家選擇獎（Critics Choice）拿下喜劇類影后，其實她去年拍這部電影時，剛好與英國導演湯姆艾克利（Tom Ackerley）結婚，忍到拍完後才與老公一起到大溪地度蜜月。沒想到在那裡發生了她人生中最尷尬的事！

她在節目《艾倫狄珍妮秀》上透露，當時與湯姆入住豪華酒店，因為下雨只好待在健身房運動。湯姆自以為不會遇到熟人，堅持換上「非常非常短的運動短褲」，短到可以看到大鵰，即使瑪格羅比對湯姆說：「親愛的你不能這樣走出去。」湯姆仍堅持這樣穿，並回她：「拜託！在這邊是會遇到誰？」

兩人尷尬到不行

「沒想到我一到健身房就看到艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）和她老婆在跑步機上！」瑪格羅比當下驚呆，艾倫為她介紹旁邊正在運動的男性，竟然是前美國總統歐巴馬！瑪格羅比回憶，當下她與湯姆兩人尷尬到不行，湯姆做熱身動作時東擋西擋，艾倫與歐巴馬不停遮眼睛，大喊：「喔，天啊！」

最後湯姆只好拿一塊毛巾遮住下身，瑪格羅比爆料：「湯姆的表情就是『讓我死了吧』！」好笑的是歐巴馬還一邊稱讚瑪格羅比，說她是極具天賦的演員，讓她又尷尬又受寵若驚！電影26日在台上映。

(中國時報)

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