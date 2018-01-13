成田表參道飽覽江戶情懷

2018年01月13日 01:24 中國時報 報導林承彥 （日本千葉）

肥美的鰻魚和香甜的醬汁被烤得入味，不少東京人會特別來成田品嚐這難得珍饈。（林承彥攝）

房總之村複製了150年前的日本街頭，也是「仁醫」等知名戲劇的拍攝地。（林承彥攝）

超萌的「千葉君」外型其實就是千葉縣地圖，眼睛的所在地是成田機場，舌頭則是東京迪士尼。（林承彥攝）

林承彥

江戶時代至大政奉還間的264年間，日本各地開出具有魅力的文化之花，特有的精神以及生活民俗讓人深深迷戀。看似現代化的日本，其實還留有江戶時代的足跡，其中又以千葉縣被稱為「離世界最近的江戶」受到最多矚目。

過去總被「路過」的千葉，是以江戶精神為釉色，持續漸變出如寶石般的晶透光芒，至今傳承不輟。無論是華麗登場的歌舞伎，還是蘊藏千年的武士風華，千葉飽滿的日本美學，亟欲旅人深刻探索。

體驗武士農民住家

前往東京，多數人會以成田機場作為門戶，但鮮少人會在成田多做駐足。其實位於千葉縣北部的成田市，不僅是日本的玄關，也因豐沛的歷史、自然與文化景觀令人印象深刻。

若想跌入時光隧道回到江戶時代，可就近拜訪「房總之村」。房總之村是體驗型的博物館，裡頭將150年前日本房總地方的村莊情景、武士住家、農民住家等完整復原，遊客可實際體驗從自古流傳的傳統工藝和年中行事等的各樣江戶采風，走在黃沙路上，江戶時代的精彩完整領會。

從JR成田站為起點，到成田山新勝寺之間有一條長約800公尺的表參道，這條小徑處處充滿江戶風情，愉快且熱鬧。途中能覓得不少從江戶時代流傳下來的傳統工藝：手製的米果、醬菜與羊羹，還有漢方藥、竹編製品等，俯拾皆美。

呷鰻魚飯香脆軟嫩

受惠於利根川及印旛沼湖，成田亦出產了肥美的鰻魚，在江戶時代，從東京造訪成田山至少得走兩天的路，而熨平旅途辛勞的特效藥，就是吃一餐鰻魚飯。在參拜道上，至少有60家販售鰻魚飯的店家，各家都以傳統製法將鰻魚烤得香脆軟嫩，加上一碗鰻魚肝臟的清湯，夏日解暑、冬日滋補，是來到成田山不能錯過的美味。行至參道末端，就是鼎鼎大名的成田山新勝寺，這裡是關東地區三大寺廟的頭號重鎮，就算不諳宗教科儀也無妨，光是欣賞富麗莊嚴的建築，心境也隨之肅然起敬。

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成田市

★搭乘JR線或是京城電鐵線在成田站下車即可。若是需專人導覽，可在成田機場預約行程，導覽費用免費，但餐費與交通費須自理。詳情可上www.narita-transit-program.jp/查詢

(中國時報)