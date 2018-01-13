佐倉武士道精神不滅

超過千年歷史的成田山新勝寺，每年有近千萬人來參拜。照片為門口的總門。（林承彥攝）

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中國時報
報導（日本千葉）
舊堀田官邸是佐倉藩最後一任藩主堀田正倫，於明治時代興建的官邸。（林承彥攝）
行走在竹林高聳入天的武士之道中，江戶武士的俠義威武展露無遺。（佐倉市役所提供）

位在千葉縣北隅的佐倉市，相較於鄉野間的寧靜安詳，佐倉多了些豪情壯志。自古就是防守江戶城邑的佐倉，其馬背狀台地的地勢易守難攻，過去有不少武士在當地駐紮，因此也保留了關東地區最大的武士宅邸群。

武士在12世紀到19世紀中統治日本，於江戶幕府的四民等級中排名最高。而明治維新之後，日本確立了天皇制度，廢除武士統治。參訪武士宅邸，能感受到流傳至今的傳統武士道精神，就算江戶時代早已遠去，佐倉依然完整保留江戶武士精髓。

現佐倉仍保有三處武士宅邸可供遊客參觀，這些古樸的宅邸座落在民家之中，建築結構簡單，內部也不見華麗裝飾，但還是能從「宅內是否設置水井」、「門前有無階梯」等來辨別武士身分的高低。而佐倉還有另一處的舊堀田官邸，是佐倉最後一位藩主「堀田正倫」的住所，幅員較其他武士宅邸宏大不少，名家氣派為所有之最。

舊石器時代開始，淵源流長的日本歷史十分令人玩味。位在佐倉城遺址中的國立歷史民俗博物館，將日本歷史分成6大展區，這裡的特色是不展出「英雄史蹟」，所以眾所皆知的德川家康、織田信長都不會有過多著墨。不過也因如此，反而能從平實的庶民觀點出發，串聯起日本的古今。

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佐倉市

★搭乘JR線或是京城電鐵線在佐倉站下車即可。遊佐倉最方便的交通工具是自行車，可在車站下的旅遊服務中心租借

(中國時報)

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