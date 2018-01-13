香奈兒趴朴信惠俏皮樣

2018年01月13日 01:24 中國時報 陳張眾 報導

剃了小平頭的歌手竇靖童，選穿品牌春夏系列藍綠白斜紋軟呢外套，個性十足。（CHANEL提供）

歌手方大同一身黑色造型搭配油頭、圓框眼鏡，別具個人特色。（CHANEL提供）

韓國女星朴信惠受CHANEL香奈兒之邀，特赴香港參加《Mademoiselle Prive》展覽開幕酒會。（CFP提供）

許瑋甯是參加CHANEL香奈兒《Mademoiselle Prive》開展酒會的眾星之一。（CHANEL提供）

「菲董」菲瑞威廉斯（左）與老婆Helen Lasichanh同穿2017/18工坊系列服裝現身會場，菲董更為當天派對現場演唱。（CHANEL提供）

新生代名模凱亞葛柏受邀出席活動，以一襲品牌春夏洋裝及透明雙色靴款，展現修長美腿。（CHANEL提供）

繼倫敦、首爾後，香奈兒帶著一手策畫的《Mademoiselle Prive》展覽來到香港，本月11日舉辦的開展酒會，吸引韓國女星朴信惠、香奈兒品牌大使「菲董」菲瑞威廉斯、名模凱亞葛柏、許瑋甯、容祖兒、竇靖童、方大同等參與。

身為香奈兒韓國區品牌大使的朴信惠，曾數次受邀參與巴黎大秀，此次選穿一襲2018春夏系列襯衫搭配斜紋軟呢流蘇短裙，凸顯氣質女人味。據悉朴信惠雖未於現場受訪，但仍掩不住好心情，更親切與到場粉絲揮手致意。參觀展間時，她更俏皮與作品互動，更在社群網站上寫下：「這是一個快樂和感恩的一天。」

許瑋甯則在Instagram上分享一段影片，只見派對中她隨著音樂左右擺動，隨著鏡頭往她身旁看去，舞伴竟是「菲董」菲瑞威廉斯，許瑋甯在分享完影片後，也在發文中搞笑寫下：「OK，晉升為dancer。」同場名模之爭也十分有戲，辛蒂克勞馥之女凱亞葛柏，選穿一襲品牌2018春夏系列蕾絲刺繡短洋裝及透明雙色靴款，展現修長美腿；剛接受男友求婚的韓裔名模朴秀珠則頂著招牌金髮現身，身上的2018春夏系列白色襯衫及短裙，流露個性風格外的瀟灑女人味。

(中國時報)