潛入香奈兒藝術大腦

「紅色花園」展間中，以香奈兒女士最愛的紅色妝點，並擺放與多個藝術家合作的圖騰式藝術裝置，其中包含香港藝術家又一山人和林樹鑫的創作。（CHANEL提供）

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中國時報
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向高級訂製服致敬的展間中，陳列12套品牌代表性的小黑裙裝，透過內置燈光的照射下，讓工藝細節一覽無遺。（CHANEL提供）
展覽最後一幕以1932年香奈兒女士唯一操刀設計的頂級鑽石珠寶系列Bijoux de Diamants的復刻版本作結。（CHANEL提供）

當百年前，香奈兒女士購入巴黎康朋街31號的樓邸開設時裝店時，品牌立基於高級訂製服、CHANEL N° 5香水及頂級珠寶的3大支柱就從未改變過，而自2015年始於倫敦Saatchi Gallery的《Mademoiselle Prive》展覽，就記錄了品牌創始人香奈兒女士及當今創意總監卡爾拉格斐間的革新精神及創意視野。

踏入香港PMQ元創方中庭，巨幅康朋街31號總店外牆的布景為展出揭開序幕，訪客甫入場便已置身「紅色花園」（Red Garden）展區中。這座以香奈兒女士最愛的紅色打造之庭園，以錯落於其中的曲折小徑，立體呈現品牌檔案室中的抽象紡織品圖案，置放於園內的裝置藝術，亦向老佛爺的無限藝術靈感致敬。此次香港站，更與當地藝術家又一山人、林樹鑫合作，兩人分別以珍珠、山茶花為主題，打造出兩件限定作品。

而接續庭園中的藝術造景，「CHANEL N° 5香水」展區則帶領觀者進入嗅覺新體驗，以五月玫瑰、依蘭依蘭、茉莉花、檀香及乙醛等5種原料調配而成的CHANEL N° 5，在黃銅器械裝置中醞釀出濃郁芬芳，為女人合成出創新的獨特個性。

來到二樓的高級訂製服世界，以布料垂墜的空間中，針織布料、斜紋軟呢相繼現身，頗具代表性的12套小黑裙裝，則透過內置燈光的照射一覽無遺，搭配香奈兒女士1933年設計的首件小黑洋裝與卡爾拉格斐於2011秋冬高訂系列中的套裝互相輝映，體現品牌臻於材質、剪裁的完美追求。展覽最後一幕，以1932年香奈兒女士唯一操刀設計的頂級鑽石珠寶系列Bijoux de Diamants的復刻版本收尾，在經濟大蕭條時祭出的大膽動作，正好襯出她熱切追求自由的態度，在由老佛爺執導的短片《夜訪》（Visite Nocturne）聲音中，遊覽品牌的創意核心。

《Mademoiselle Prive》自即日起至2月10日止於香港PMQ元創方舉辦，民眾可於網路預約登記後，免費入場參觀，PMQ元創方7樓同時設有工作坊，揭密創作背後的工藝細節。

(中國時報)

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