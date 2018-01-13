我的男孩三鮮肉 化身偶像男團

2018年01月13日 01:24 中國時報 陶福媛 （髮妝／Kelvin） 報導（髮妝／Kelvin）

《我的男孩》戲中死黨感情好到戲外，許光漢（左）、章廣辰拍到玩起來，兩人抬張軒睿時，手位置相當敏感，差點摸到「小小睿」。（JOJ PHOTO攝）

PRADA漫畫圖紋肩背包，7萬元。（PRADA提供）

PRADA帆布休閒鞋，2萬3500元。（PRADA提供）

PRADA鉚釘裝飾涼鞋，4萬5500元。（PRADA提供）

PRADA紅色尼龍腰包，2萬7000元。（PRADA提供）

PRADA↑PRADA鉚釘裝飾手拿包，6萬2500元。（PRADA提供）

無畏兩岸角力和政治口水的紛擾，八大偶像劇《我的男孩》收視一路長紅，劇中3位小鮮肉張軒睿、許光漢和章廣辰私底下經常一起打籃球、健身或看電影，感情相當融洽。詢問三人一起拍戲，會不會有心結？他們異口同聲笑說：「怎麼會有？我們三個各有所長，沒什麼好比的！」

三人嬉鬧感情好

說完，三人細數各自的「專長」，許光漢曾入圍金鐘獎最佳男配角，算是小有成就。章廣辰的強項在運動，是三人之中籃球打得最好的。那張軒睿呢？張軒睿楞了一下，一時答不出來，兩位好友立刻出聲相救：「軒睿的專長，就是很會接吻啊！」頓時引來哄堂大笑。

不過從三人嬉笑打鬧的互動來看，更加證明彼此的感情不差。這回三人為宣傳《我的男孩》，受邀穿上PRADA新裝進棚拍攝時尚專題，本季設計師Miuccia Prada以可愛的普普風漫畫詮釋新裝，新裝上有卡通圖案，三人看了直呼「好可愛」，還可從衣服上的圖案認出主角人物。

PRADA新裝走「大男孩」風

本季PRADA男裝遊走在虛擬幻想和現實之間，猶如走進頑皮趣味的大男孩世界，工作服、飛行服隨性的穿搭，捲起褲腳的高腰束口的九分褲，帶有一些文藝氣息，又有一點嬉皮的味道，三個大男孩在鏡頭前玩開了，還忍不住玩鬧了起來，示範韓、日偶像團體特色pose，甚至抬起來拍，更能呼應這一季PRADA男裝的「大男孩」風格。

(中國時報)