我的男孩三鮮肉 化身偶像男團

《我的男孩》許光漢（左起）、張軒睿和章廣辰穿PRADA春夏新裝，氣質有如偶像男團。許光漢穿印花襯衫5萬6500元、條紋襯衫2萬6000元、黑色長褲2萬500元，手拎鉚釘手拿包7萬6000元；張軒睿穿粉藍夾克5萬元、粉藍長褲2萬500元，搭配尼龍後背包3萬6000元；章廣辰秀出印花襯衫5萬9000元、紅色印花襯衫3萬4000元、黑色長褲5萬元，手拎托特包3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
報導（髮妝／Kelvin）
《我的男孩》戲中死黨感情好到戲外，許光漢（左）、章廣辰拍到玩起來，兩人抬張軒睿時，手位置相當敏感，差點摸到「小小睿」。（JOJ PHOTO攝）
PRADA漫畫圖紋肩背包，7萬元。（PRADA提供）
PRADA帆布休閒鞋，2萬3500元。（PRADA提供）
PRADA鉚釘裝飾涼鞋，4萬5500元。（PRADA提供）
PRADA紅色尼龍腰包，2萬7000元。（PRADA提供）
PRADA↑PRADA鉚釘裝飾手拿包，6萬2500元。（PRADA提供）

無畏兩岸角力和政治口水的紛擾，八大偶像劇《我的男孩》收視一路長紅，劇中3位小鮮肉張軒睿、許光漢和章廣辰私底下經常一起打籃球、健身或看電影，感情相當融洽。詢問三人一起拍戲，會不會有心結？他們異口同聲笑說：「怎麼會有？我們三個各有所長，沒什麼好比的！」

三人嬉鬧感情好

說完，三人細數各自的「專長」，許光漢曾入圍金鐘獎最佳男配角，算是小有成就。章廣辰的強項在運動，是三人之中籃球打得最好的。那張軒睿呢？張軒睿楞了一下，一時答不出來，兩位好友立刻出聲相救：「軒睿的專長，就是很會接吻啊！」頓時引來哄堂大笑。

不過從三人嬉笑打鬧的互動來看，更加證明彼此的感情不差。這回三人為宣傳《我的男孩》，受邀穿上PRADA新裝進棚拍攝時尚專題，本季設計師Miuccia Prada以可愛的普普風漫畫詮釋新裝，新裝上有卡通圖案，三人看了直呼「好可愛」，還可從衣服上的圖案認出主角人物。

PRADA新裝走「大男孩」風

本季PRADA男裝遊走在虛擬幻想和現實之間，猶如走進頑皮趣味的大男孩世界，工作服、飛行服隨性的穿搭，捲起褲腳的高腰束口的九分褲，帶有一些文藝氣息，又有一點嬉皮的味道，三個大男孩在鏡頭前玩開了，還忍不住玩鬧了起來，示範韓、日偶像團體特色pose，甚至抬起來拍，更能呼應這一季PRADA男裝的「大男孩」風格。

(中國時報)

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