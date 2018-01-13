角頭2三兄弟 變優雅型男

2018年01月13日 01:24 中國時報 吳奕萱 報導

POLO RALPH LAUREN皮帶，3080元。（JOJ PHOTO攝）

POLO RALPH LAUREN logo毛帽，2080元。（JOJ PHOTO攝）

POLO RALPH LAUREN紅色Polo衫（附束口袋），5480元。（JOJ PHOTO攝）

年紀相仿的鄭人碩、黃尚禾、唐振剛三人，在2月15日上映的賀歲片《角頭2》中飾演地方勢力－北館五虎將成員，為詮釋片中出生入死的情誼，先在陽明山同居一周培養默契、相互做料理給對方吃。尤其鄭人碩和黃尚禾早就在《醉生夢死》中演過男男激情戲，「距離」完全不是問題。

不同於片中的兄弟味，三人穿上典型美式風格的POLO RALPH LAUREN，展現古典風範。配上藍色西裝外套的鄭人碩說，「好像回到參加亞洲電影大獎的時刻」，正式不失優雅，而自己也擁有不少Polo服飾，喜歡它「好自在」的柔軟觸感。在美國留學過的黃尚禾，以淺灰色西裝內搭黑白條紋襯衫，也頗有回到學生時代的感覺，「唸書時，校園都流行這樣搭配，只要一件休閒合身的西裝外套，保持莊重也展現年輕感。」

出道多年的唐振剛，過去在Energy團體中年紀最小，如今娃娃臉依舊，最近瘦到僅剩29腰，黑色迷彩紋外套凸顯他的俐落體態，「以前跳街舞時，就常常穿Polo的服裝，這品牌可說不限年齡，又簡約百搭，每個人都能從中搭配出獨有的風格。」

戲裡戲外培養出的深厚情誼，讓三人一開始拍攝時擺出相似表情，笑稱宛如「全家福」，鄭人碩更說好像「左青龍右白虎」，讓其他兩人圍繞當保鏢的感覺，一展片中的「大哥」味。

(中國時報)