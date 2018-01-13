Salvatore Ferragamo休閒愜意

2018年01月13日 01:25 中國時報 陳張眾 報導

Salvatore Ferragamo Firenze Blac深棕色小牛皮肩背包，3萬9900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo棕色牛皮皮鞋，價格未定。（Salvatore Ferragamo提供）

以製鞋起家的Ferragamo，在全新男裝系列中透過鏤空雕花皮革襯衫、Gancino標誌膠底樂福鞋等，彰顯自身細膩皮革工藝。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo牛皮造型吊飾，價格未定。（Salvatore Ferragamo提供）

近來設計團隊改組完成的義大利精品Salvatore Ferragamo，新上任男裝創意總監Guillaume Meilland，為其操刀的2018春夏系列引入一縷海風。以亞蘭德倫（Alain Delon）等魅力男子形象出發，輕快的大地色調引領下，珊瑚花圈、海馬圖案優游點明海洋主題，藉寬鬆輪廓的針織上衣、燈芯絨大衣和百慕達短褲等品項，一同探索於地中海度假勝地里維埃拉的海邊生活。

而製鞋起家的品牌，亦於系列彰顯細膩皮革工藝，無論鏤空雕花皮革襯衫，或是鑲有代表性Gancino標誌的膠底樂福鞋等，均於義式瀟灑血統上，再度重新定義出品牌男裝的核心價值。

(中國時報)