郭書瑤爆乳 謙稱不性感

2018年01月13日 01:25 中國時報 陶福媛 報導

Swarovski蝴蝶Lilia戒指套組，6490元。（Swarovski提供）

Swarovski Luminous Fairy項鍊，3萬4900元。（Swarovski提供）

模特兒展演Swarovski春夏新品。（Swarovski提供）

Swarovski 蝴蝶Lilia穿孔耳環，4990元。（Swarovski提供）

郭書瑤穿深V禮服出席Swarovski春夏新品發表會，自謙不性感。（Swarovski提供）

Swarovski陶瓷鑲嵌水晶蘭花項鍊，2萬9900元。（Swarovski提供）

Swarovski Lime胸針，8990元。（Swarovski提供）

郭書瑤近幾年的演藝事業蒸蒸日上，繼以「志氣」拿下金馬獎新人獎後，去年更以「通靈少女」一劇紅遍全球華人圈。昨日她出席施華洛世奇（Swarovski）新品發表會，身穿深V水晶小禮服，酥胸半露，但她語重心長地說：「我一直覺得自己不性感，性感無關穿多穿少，而是一種氣質、一種氣場！」說起話來成熟又有智慧，已非昔日搖乳嬌嗔的宅男女神。

面對謠言不回應

近日有媒體爆料郭書瑤因碎嘴與閨密李毓芬鬧翻，面對這起謠言，郭書瑤嘆了口氣說，她看到報導後立刻與李毓芬通電話解釋，兩人都覺得莫名其妙，且感到相當無奈，「既是不實報導，我就不回應了！」

郭書瑤最近與Swarovski很有緣，前些日子新戲「狼殿下」殺青，劇中男主角肖戰送她的「殺青禮」就是Swarovski手鍊。昨日又受邀出席Swarovski活動，搶先配戴全新登場春夏新品，其中她最喜歡Swarovski的耳扣，水晶耳扣可隨意扣在耳垂和耳骨上，既優雅又帶有一些個性。

花鳥蟲魚新作絢麗

配戴Swarovski除了漂亮，還有個意外的收穫。郭書瑤笑說，她個性有點大剌剌，經常掉東掉西，但自從配戴珠寶飾品後，就變得更小心謹慎，行為舉止變得更有女人味。

Swarovski春夏新品以「彩虹樂園」（Rainbow Paradise）為主題，色彩繽紛絢麗，並以花鳥蟲魚等自然萬物詮釋工藝之美，充滿春天氣息，為了讓水晶作品更加閃亮、線條更加流暢自然，Swarovski以陶瓷取代金屬密鑲，讓水晶緊密鑲嵌在作品上，花鳥蟲魚水晶飾品栩栩如生，十分鮮活。

(中國時報)