頭條探索－小英直搗藍軍重鎮 藍綠短兵相接

2018年01月14日 01:33 中國時報 楊孟立

身兼民進黨主席的蔡英文總統今年選戰第一個下鄉輔選行程，選擇南投，直搗國民黨主席吳敦義的故鄉，被外界視為向吳下馬威。（沈揮勝攝）

2018年底地方大選，總統蔡英文昨鳴槍正式開跑，直搗國民黨鐵票區南投輔選。面對艱困選區，民進黨毫不放棄，全力以赴打起組織戰；相反，國民黨艱困選區不是覓無戰將，要不就是黨中央協調牛步化，任由有心一戰的的候選人苦打游擊戰。民進黨從藍營陣地開打，且首輔選「可能贏」的縣市，明顯有組織有策略，才剛開年國民黨似已輸在起跑線。

距大選將近一年時間，但綠營已是府、院、黨總動員，黨中央去年即通過初選辦法，明天也將就台南、高雄、宜蘭、嘉義等縣市開放領表登記，盡快制定遊戲規則；行政院長賴清德去年11月即啟動下鄉之旅，小英昨也展開下鄉腳步。

輔選首站到南投 明顯下馬威

儘管今年地方大選，綠營勢必受全面執政卻政績不佳拖累，很難再複製2014年大勝佳績，甚至像宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等縣市都可能翻盤，但民進黨勢必會聚中央與地方行政資源挹注選情膠著縣市，不可能放開好不容易到嘴的肥肉。

更甚者，蔡英文輔選第一站就選艱困選區南投，擺明與國民黨正面交鋒。國民黨若還以為可保留既有戰果伺機反攻，那就錯得離譜。吳敦義身為國民黨主席，面對小英下鄉首站選南投，似應急起應戰，而不是只說不是下馬威。否則易讓外界認為面對民進黨有組織策略的做法，國民黨還沒做好應戰準備。

撇開幾無翻盤可能的南部深綠選區不說，眼下雙北與台中選情尚有一搏機會。然而，北市最強棒蔣萬安態度曖昧，老將丁守中躍躍欲試卻始終得不到關愛眼神；新北民調打遍藍綠無敵手的侯友宜遲不鬆口，周錫瑋動作頻頻，反被綠營人士見縫插針；台中市盧秀燕與江啟臣雖然目前暫落後林佳龍，但一旦整合成功，料能帶給林佳龍極大威脅。

不過，國民黨中央卻仍無積極動作，讓人看了百思不解。如果說台北市還在觀望民進黨與柯文哲之間的整合，新北也在等待民進黨會否派出天王，但台中市態勢明朗，黨中央還讓盧秀燕與江啟臣孤軍奮戰，實在說不過去。

組織戰尬游擊戰 苦了候選人

國民黨淪為在野黨後黨產被抄得一乾二淨，已失去資源優勢。面對民進黨全面執政、善用行政資源，加上抓緊時機開打組織戰，國民黨於今之計，惟有盡快急起應戰，否則選情實在難令人樂觀。

(中國時報)