北韓正妹啦啦隊 南征平昌冬奧

2018年01月14日 01:33 中國時報 諶悠文 、 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

朝鮮牡丹峰樂團團長玄松月，是北韓九○年代最著名歌手之一，另有傳聞她是金正恩的舊情人。（新華社資料照片）

南韓統一部13日表示，南北韓將於15日在板門店北韓一側的「統一閣」舉行工作會議，就北韓派遣藝術表演團赴平昌冬奧事宜進行協商。

韓聯社報導，北韓當天中午向韓方提議15日在「統一閣」舉行工作會議，討論派遣藝術團事宜。北韓提出的代表團成員包括文化省藝術表演運營局局長權赫奉、牡丹峰樂團團長玄松月等人。南韓傍晚即做出回覆，預計15日會議上，雙方將商討北韓藝術團規模、訪韓途徑、表演場地、表演日程等問題。

這顯示金正恩的「美女兵團」即將發動魅力攻勢。牡丹峰樂團是北韓第一女團，有「北韓少女時代」之稱，成員經過精挑細選，個個面容姣好，多才多藝，穿著造型在北韓掀起時尚熱潮。

兩韓明日會商 團員包括玄松月

兩年前該團首次出訪，在北京未演先轟動，該團團長玄松月格外引人關注。玄松月是北韓九○年代最著名歌手之一，因傳聞她是金正恩舊情人，使這樂團又增添幾分神祕色彩。

另外，每逢國際體育盛會，外界便高度期待北韓的美女啦啦隊出場，她們是北韓對外的形象大使，肩負緩解兩韓緊張關係的政治使命。這次南下，她們美麗的身影可望衝高冬奧門票收入，甚至可能比運動員及比賽更吸睛。

高顏值＋神祕感 最佳門票推銷員

北韓啦啦隊首次在國際賽場亮相是2002年釜山亞運會。金正恩夫人李雪主曾在2005年以啦啦隊員身分，出席南韓仁川市亞洲田徑錦標賽。

據悉，平壤已開始對派往平昌的美女啦啦隊進行嚴格挑選與培訓。經層層篩選的啦啦隊員要參加集訓，演練各種表演技能，接受肢體和禮儀訓練，就連微笑和手勢都有一定的規定。

(中國時報)