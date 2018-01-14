北韓正妹啦啦隊 南征平昌冬奧

2015南韓與北韓足球隊在大陸武漢舉行的東亞盃足球賽對陣時，北韓美女啦啦隊搖旗吶喊為北韓隊加油。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
朝鮮牡丹峰樂團團長玄松月，是北韓九○年代最著名歌手之一，另有傳聞她是金正恩的舊情人。（新華社資料照片）

南韓統一部13日表示，南北韓將於15日在板門店北韓一側的「統一閣」舉行工作會議，就北韓派遣藝術表演團赴平昌冬奧事宜進行協商。

韓聯社報導，北韓當天中午向韓方提議15日在「統一閣」舉行工作會議，討論派遣藝術團事宜。北韓提出的代表團成員包括文化省藝術表演運營局局長權赫奉、牡丹峰樂團團長玄松月等人。南韓傍晚即做出回覆，預計15日會議上，雙方將商討北韓藝術團規模、訪韓途徑、表演場地、表演日程等問題。

這顯示金正恩的「美女兵團」即將發動魅力攻勢。牡丹峰樂團是北韓第一女團，有「北韓少女時代」之稱，成員經過精挑細選，個個面容姣好，多才多藝，穿著造型在北韓掀起時尚熱潮。

兩韓明日會商 團員包括玄松月

兩年前該團首次出訪，在北京未演先轟動，該團團長玄松月格外引人關注。玄松月是北韓九○年代最著名歌手之一，因傳聞她是金正恩舊情人，使這樂團又增添幾分神祕色彩。

另外，每逢國際體育盛會，外界便高度期待北韓的美女啦啦隊出場，她們是北韓對外的形象大使，肩負緩解兩韓緊張關係的政治使命。這次南下，她們美麗的身影可望衝高冬奧門票收入，甚至可能比運動員及比賽更吸睛。

高顏值＋神祕感 最佳門票推銷員

北韓啦啦隊首次在國際賽場亮相是2002年釜山亞運會。金正恩夫人李雪主曾在2005年以啦啦隊員身分，出席南韓仁川市亞洲田徑錦標賽。

據悉，平壤已開始對派往平昌的美女啦啦隊進行嚴格挑選與培訓。經層層篩選的啦啦隊員要參加集訓，演練各種表演技能，接受肢體和禮儀訓練，就連微笑和手勢都有一定的規定。

(中國時報)

天然系正妹 南韓再掀北女熱
美女軍團 李雪主曾是一員
顛覆傳統 牡丹峰樂團人氣爆表
朝鮮餐廳美女服務員 還兼特務
天然系正妹 南韓再掀北女熱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。