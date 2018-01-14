錯挺陳金德 新系失算棄宜蘭

2018年01月14日 01:33 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨宜蘭縣、嘉義縣、台南市及高雄市四個初選縣市，明起一連5天開放登記。據透露，原本外界預料，隸屬民進黨新潮流系的宜蘭縣長陳金德，雖有志2018縣市長選舉，但因農地事件及施政爭議大，民調低迷，傾向不登記。

陳傾向不登記 盼黨徵召

但讓新系更頭痛的是，原先民調也頗為看好的宜蘭市長江聰淵也打算角逐縣長，但他因曾公開承諾，只要陳金德回宜蘭縣，他就不參選縣長。因此，在陳金德確定代理宜蘭縣長後，江聰淵就順勢登記競選宜蘭市長的連任，造成他現在已無法回頭選縣長。換言之，繼高雄市後，新潮流也已經「放棄」宜蘭了。

據了解，這次有意角逐民進黨宜蘭縣長初選的立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和，將會前往黨中央登記。至於外界關注的陳金德，則傾向不會登記，而陳金德的盤算是，希望透過黨中央「徵召」參選。

黃適超民調低 恐難取代

知情人士指出，陳金德擔任代理市長後，農地事件，搞到兩方都不想支持他，一些縣政也備受爭議，民調一直低迷，介於中後段班，原本部分新系期待改由宜蘭縣副縣長黃適超出馬，但內部民調顯示，黃的民調比參選宜蘭市長連任的江聰淵還低，所以黃被媒體詢問時才會說「目前沒打算」。

據了解，民進黨因之前有意參選的人，民調皆輸國民黨籍的羅東鎮長林姿妙一大截，所以高雄市長陳菊的胞弟陳武進才希望運作陳金德到宜蘭，穩住年底選情，同時彌補陳金德因中油案下台的缺憾。只是沒想到，陳金德代理後卻惹出不少風波。

游系陳歐珀 出線機率增

據透露，新系不少人抱怨，當初不該讓陳金德去宜蘭代理縣長，「既莽撞又沒謀略」。問題是，民調不錯的江聰淵，現在已改登記參選宜蘭市長，想回頭選縣長是為時已晚。

部分新系人士就抱怨，當初實在不應該禮讓給陳金德的，因為陳的表現，早已說明他的能力不足以擔當宜蘭縣長。

據了解，新系在宜蘭縣長這一局，可說是「失算」。新辦高層表示，新系已經放棄宜蘭，換言之，有意角逐民進黨宜蘭縣長初選的立委陳歐珀出線機率大增。

(中國時報)