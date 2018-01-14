一姿獨秀藏隱憂 基層籲國民黨重視

2018年01月14日 01:33 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

面對年底的宜蘭縣長選舉，民進黨迄今整合困難，國民黨看似已勝券在握，但地方人士表示，羅東鎮長林姿妙無論她的口才、施政能力，目前仍有不小質疑及批評，一旦進入刀刀見骨的選戰，都將成為被攻擊焦點，過去林姿妙放低身段，與民眾博感情的方式，在鎮長、縣議員選舉拿下勝選，但在縣長選戰恐怕仍有場苦戰。

地方人士指出，宜蘭人很清楚，林姿妙的民調支持度這麼高，大多是來自「紅、白場」及大小活動幾乎都會親自到場致意的親民效果，對年紀大的民眾而言，確實很受用，但對於年輕世代和渴望更好工作環境的選民而言，這樣的勤跑基層，未必會對林姿妙獲得更高的認同感及支持度。

此外，羅東鎮是宜蘭縣的商業中心，加上有鎮立立體停車場的「金雞母」，為公所帶來穩定且豐厚的收入，也讓林姿妙得以推動羅東鎮國中、小營養午餐全額補助，以及每人每學期1000元的學雜費補助政策，使得她的政績獲得不錯的肯定。

只是，整體來看，宜蘭縣還是個窮縣，有龐大負債要償還，林姿妙曾想把她在羅東鎮的政策推廣至全縣，但這點被民眾認為可能性不高。

此外，國民黨內部也有極大隱憂，地方人士感慨，黨中央至今未把宜蘭縣當成重要選區，甚至不把宜蘭當一回事，加上日前縣黨部召開選戰會議，與會者都希望盡快敲定人選，以便展開縣議員、鄉鎮市長等選舉布局，林姿妙卻獨排眾議，堅持農曆春節後再宣布，雖然目前林姿妙人氣高，但能否持續，仍有待觀察。

(中國時報)