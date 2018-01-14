新聞透視－藍拚翻轉 綠派系整合成關鍵

2018年01月14日 01:33 中國時報 胡健森

在歷次民調中，幾乎篤定將代表藍營披上戰袍的羅東鎮長林姿妙，一路居於領先地位，且與任何對手的差距都相當大，對國民黨而言，宜蘭縣似是囊中之物，事實上，綠營雖陷入找不到人選困境，但善打組織戰的民進黨，最後極可能整合局勢，在基本盤綠大於藍的宜蘭，絕地大反攻逼退藍營，並非不可能。

目前局勢處在不利地位的綠營，黨內同志卯足勁拚出線，爭取提名要與林姿妙一較高下，在宜蘭傳統綠大於藍的政治版圖，若進入藍綠捉對廝殺單挑局面，經選舉攻防後，鹿死誰手仍未可知。

綠營中，除立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝堅不退讓，宜蘭市長江聰淵為信守承諾禮讓給代理縣長陳金德後，員山鄉長江永和也打破與謝燦輝、三星鄉長黃錫墉「三鄉聯盟」的承諾，宣布投入黨內縣長初選，因為大家心裡有數，「贏了黨內初選，縣長選戰就贏了一半！」

但民進黨當前最棘手問題，在於還找不出一位足以服眾的人，目前表態人選都無法讓所有縣民滿意，亦即這場宜蘭縣長之戰，民進黨最大的對手是自己，而不是國民黨或林姿妙。

綠營內部非常清楚這一點，因此不斷思考該推派誰出戰，即使民進黨中央已發函給宜蘭縣黨部，15日至19日進行初選領表、登記，如今更傳出新系放棄提名人選，但地方人士認為，初選登記後，仍有變數。

原先綠營內定讓陳金德以「先代理、後參選」模式投入選戰，但陳金德上任後在農舍議題引爆極大爭議，甚至炮打中央，與前縣長、現任農委會主委林聰賢隔空交火，民調支持度始終拉不起來，也讓黨中央不排除另謀人選，陳歐珀與吳澤成都未被排除。

陳歐珀為現任立委，擁有一定地方實力與支持度，而政務委員兼工程會主委吳澤成曾擔任副縣長，又代理縣長8個月，表現不俗，雖回馬選舉機率不大，但究竟誰會代表綠營出馬角逐縣長大位，派系能否整合，仍有待觀察。

(中國時報)