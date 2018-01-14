藍團結成功 張麗善再戰李進勇

林文瑞（左）與張麗善（右）同屬張派人馬，如今林文瑞表明不參選縣長，雲林縣長將由張麗善對決李進勇。（張朝欣翻攝）

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中國時報
／雲林報導

原被視為可能角逐國民黨雲林縣長黨內初選的雲林縣黨部主委林文瑞，12日晚間在臉書上宣布請辭主委一職，引發政壇議論，13日林文瑞表示自己能力不夠，辭職後不會投入縣長選舉。此舉等於宣布國民黨整合成功，張麗善將再度挑戰民進黨提名的李進勇。

已宣布爭取國民黨提名的立委張麗善昨表示，林文瑞辭主委太突然，她也很驚訝，由於2人還沒有互相連絡，她也不知道林文瑞的想法，但尊重他的選擇。

林文瑞12日晚間6時許在臉書上以「守護農民，共體時艱」為標題，宣布請辭國民黨雲林黨部主委，他指出，農曆年關將至，然時局暗潮洶湧，紛擾不斷。幾經長考，特別向大家報告，正式辭去中國國民黨雲林縣地方黨部主任委員的職務。

林文瑞表示，卸任黨部主委的決定，是負責而非迴避，他除黨部主委身分外，更是雲林農田水利會會長及全國農田水利會聯合會的會長，近來民進黨政府蠻橫進行水利會改制作為，他深感有必要站在第一線持續守護農民權益、共體時艱，方能不辜負「民選會長」的職責。

林文瑞說，自己從沒說過要選縣長，辭主委主要是考量能力無法兩頭兼顧，日後會專注經營水利會，站在農民這邊為農民謀福利，做好自己、做回自己，回家照顧孫子含飴弄孫。

政壇人士分析，林文瑞與張麗善都是張派，林在吳敦義競選國民黨黨主席期間大力輔選，吳敦義上任後，林文瑞即出任雲林縣黨部主委，聲勢極旺，讓有意參選雲林縣長的立委張麗善感到壓力，如今林文瑞明確表達不選縣長，國民黨可說提前整合成功。

(中國時報)

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