新聞分析－及早發動攻勢 藍軍才有勝算

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中國時報

林文瑞閃辭主委一職，又表示不會投入縣長選舉，使得藍委張麗善代表國民黨出征雲林縣長選戰的機率大增。但儘管內部「自家人之爭」氣氛暫時和緩，藍營想把雲林「綠地變藍天」，仍需戰戰兢兢，努力端出政策牛肉來說服選民，才有獲得翻盤的可能。

蔡政府執政成績不佳，現任雲林縣長李進勇施政也未有突出表現，甚至要面臨內憂外患夾擊。對外包括垃圾大戰、焚化爐問題、空汙政策等難題；對內則是與前縣長、綠委蘇治芬關係漸行漸遠。

相較於綠營重要地方勢力齟齬，掀起分裂隱憂，藍營看似提前團結成功，在選戰起跑前，可說有了大利多。然而，根據民進黨中央日前所做的民調，李進勇仍有超過6成的支持度，實力不容小覷。

再加上，綠營黨內習性，儘管選前或初選時各派系頻頻放話，甚至明爭暗鬥，但到了藍綠短兵相接時，綠營都會各自歸位，站好戰鬥位置，成就大我，以擊倒對手為優先。

對此，國民黨應把握機會，在內部整合露出曙光的時刻，站穩腳步。更不能忘了，就算大環境不佳，民進黨仍握有執政資源，身為在野黨，不應採取被動作為，要主動出擊。

首先，國民黨中央應盡快完成提名作業，並挹注資源給身為「母雞」的縣長人選，再配合議題操作，提出政策牛肉，才能有效帶動議員、里長選情，發揮聯合作戰的能量。

(中國時報)

藍團結成功 張麗善再戰李進勇 無懼改革得罪人 不然選我做啥

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