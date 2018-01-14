無懼改革得罪人 不然選我做啥

2018年01月14日 01:33 中國時報 沈揮勝 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

2018戰鼓響！蔡英文總統昨搶先國民黨啟動輔選，首站直搗2014年僅輸5000餘票，且是國民黨主席吳敦義的故鄉南投，為民進黨縣長參選人洪國浩站台。霸氣的是，儘管場外抗議如影隨形，蔡喊話說，執政以來得罪很多人，但不能因為怕得罪人就什麼都不做，「不然選蔡英文做什麼！」

輔選一出手 就挑藍營心臟

年底9合1被視為蔡英文的「總統期中考」，一旦敗選，恐對2020連任造成衝擊。因此，儘管國民黨目前仍處於沉潛狀態，但蔡英文昨起御駕親征，率先開啟輔選列車，首站就挑選極具指標意義的南投縣。

引發關注的是，會場外，包括拔菜聯盟、台灣省警察學校101期同學會、台中市軍公教警消聯盟等團體拉白布條抗議，並將空心菜丟在地上踩踏，批蔡英文執政無力、踐踏退休軍公教尊嚴。同時，現場也有群眾舉辦故總統蔣經國追思會，指蔣經國才是帶領台灣走出困境的領導人，蔡英文任內卻是經濟不景氣，還通過勞基惡法。

儘管造勢會現場戒備森嚴，抗議聲音完全被隔絕，但蔡英文在台上主動提到，民進黨執政1年多來，遇到很多困難，也得罪很多人，但不能因為怕得罪人就什麼都不做，「不然選蔡英文做什麼？」

群眾追思蔣 批蔡執政無力

民進黨為了鞏固執政，搶先國民黨啟動2018輔選，而中台灣更是藍綠必爭之地，目前民進黨掌握台中市與彰化縣，唯獨南投縣無法攻破。然而，從2008年蔡英文擔任民進黨主席後，儘管在當地屢戰屢敗，但比較歷次選舉票數，確實是不斷逼近藍軍。

以2014年為例，當時民進黨候選人李文忠雖敗給對手林明溱，但票數只落後5642票，雙方得票率差1.92％；相對2009年選舉，當時李文忠落後對手李朝卿的幅度是多達11.12％，顯示民進黨要拿下南投不是不可能。

因此，為補齊南投這塊版圖，蔡英文2018輔選列車首站就選定南投縣，與台中市長林佳龍及黨中央、地方公職、支持者約800人，在中興新村為黨籍南投縣長候選人、現任草屯鎮長洪國浩舉行「翻轉南投．南投躍起三部曲」造勢大會。

藍綠攻中台灣 南投具指標

蔡英文強調，洪國浩參選農田水利會長時，連名冊都沒有，卻能從無到有，一步一腳印當選，選鎮長也是一樣，首任以19票險勝，競選連任時卻囊括逾7成選票，相信洪國浩能把草屯經驗變成南投經驗、把好鎮長變成好縣長，翻轉南投、改變南投。

(中國時報)