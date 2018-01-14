洪國浩 草屯經驗要翻轉縣政

2018年01月14日 01:33 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

草屯鎮長洪國浩接受民進黨徵召，參選2018南投縣長。由於2005年縣市長選舉時，綠營在南投分裂，自此藍營南投縣長、區域立委「全面執政」，洪國浩背負民進黨收復綠地壓力，被視為綠營的明日之星。

59歲的洪國浩是道地草屯鎮人，一路從基層做起，曾任台灣省政府建設廳技士、省都市計畫委員會技佐、草屯鎮公所祕書、主祕、南投農田水利會會長2屆、台灣省諮議會諮議員，從政生涯幾乎都在南投縣歷練，培養出堅實的在地基礎。

南投縣水利會系統傳統上藍大於綠，洪國浩擔任南投水利會長時，是全國唯一民進黨籍的水利會長，顯示在藍大於綠的場域，具有突圍戰力，他任內規畫擴大能高大圳灌區，將優質好水引進長期缺水的埔里鎮大坪頂農業區，獲得許多農民肯定。

洪國浩2011年補選當上草屯鎮長後，思索要還清鎮公所1億8千萬負債，設法在不賣土地，又能開源節流下，為草屯鎮公所增加收入，並將資源回收、家庭婚宴的廚餘轉賣，讓鎮公所1年就有3000萬收入。

他還將路燈轉型為供民眾認養的「光明燈」，每年有1200萬元進帳，鎮公所的公共造產納骨塔每年收入更達1億元，更縮減臨時人員每年省下2000萬，3年內就還清鎮公所全部負債，讓他聲望扶搖直上。

除政績受鎮民肯定，洪國浩的人格特質沉潛、低調，也使他在選戰期間，對手幾乎找不到箭靶，鎮長連任之役席捲72％的選票，大贏對手近2.5萬票輕鬆連任，證明他在基層穩固的實力，被視為綠營在南投政壇殺出重圍的明日之星。

(中國時報)