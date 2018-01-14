新聞透視－南投這一役 國民黨非贏不可

2018年01月14日 01:33 中國時報 沈揮勝 、 廖志晃

南投縣長選戰具有指標性意義，除了是吳敦義的故鄉，也是蔡英文作為黨主席後啟動輔選的首站，從這樣的態勢來看，選戰規格已拉高至「藍綠黨主席的對決」，且南投是目前中台灣以南，唯一由藍營執政的縣市，對於藍綠來說，奪下南投縣長，具有極大指標意義。

藍營在南投縣除了縣長及區域立委外，縣議會也長期掌握絕大多數席次，看似未來選情一路看好；然而，基層鄉鎮長近年卻出現鬆動狀況，除草屯、竹山、魚池、水里目前都由民進黨執政外，集集鎮長陳紀衡也明顯偏綠。

值得一提的是，原為國民黨籍的國姓鄉長丘埔生、中寮鄉長張永輝，卻在2014年雙雙退黨，轉而支持並主動輔選蔡英文參選總統，當時為地方政壇投下震憾彈，被視為綠營「拔樁」成功，也使南投鄉鎮市長藍綠版圖出現不小變化。

其實南投縣並非藍營的鐵票地區，綠營彭百顯、林宗男也曾當選過縣長，而自2005年國民黨李朝卿奪回縣長後，南投重返藍天迄今，對民進黨而言，若能拿下南投縣再舖綠地，意義重大。

國民黨主席吳敦義正是草屯人，也當過2任南投縣長與立委，包括子弟兵立委馬文君等人，在家鄉選舉攻無不克、戰績全勝，南投縣更是目前藍營在中南部唯一的灘頭堡，對黨主席與老縣長吳敦義而言，是不能再丟掉的版圖，有非贏不可的壓力，勢必傾全力固守。

洪國浩則是現任草屯鎮長，是民進黨力挺的明日之星，當然被寄予厚望，蔡英文輔選列車一出發就選擇從南投縣開始，來到吳敦義的家鄉大喊「翻轉南投」，同步對國民黨及吳敦義本人叫陣的意味不言而喻，讓原屬小縣的2018南投縣長選戰，儼然已躍升為藍、綠黨主席之戰，選況激烈可期。

(中國時報)