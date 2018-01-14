林明溱 厝邊縣長強打政績牌

南投縣長林明溱（右二）勤跑基層，連排水溝工程都親自會勘，圖為林明溱在中寮鄉勘查道路修繕。（本報資料照片）

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中國時報
／南投報導

蔡英文總統力挺草屯鎮長洪國浩，要「讓草屯經驗變作南投經驗」，尋求連任的南投縣長林明溱快人快語稱「怎不說集集經驗？」敢言敢為、行動派，正是林明溱的風格與寫照。

1951年出生的林明溱，43歲就當選集集鎮長，集集是個人口僅萬餘人的老舊小鎮，1999年發生921大地震，因地處震央災情慘重，林明溱以其率真、誠懇，陪災民胼手胝足走出陰霾，並將破落小鎮成功營造成觀光小城，打響名聲，使「集集經驗」成最大亮點。

林明溱2002年轉戰縣議員，推動農業與觀光成績亮眼，被縣府延攬出任觀光局長。在不被看好的情況下，他突發奇想於太極峽谷打造「天梯」吊橋，為竹山大鞍地區掀起旅遊旋風，很多人說他是「福將」。

林明溱創辦「南投火車好多節」，讓原先沉寂已久的鐵道集集支線重新活絡。擔任立委7年，著墨交通建樹，讓民眾進出南投更方便。

擔任縣長後，林明溱勤跑基層，村里排水溝、駁崁等損壞，幾乎都親自到場勘查，有人說他把縣長當村里長來做，但林明溱認為「排水溝雖是小工程，但對縣民而言，門前水溝不通、淹水，就是大事情、大工程！」且到第一線，可與縣民面對面，了解地方事。

林明溱對該做的事不猶豫，表達很直接，雖有時會鬧出語病，引起風波，但瑕不掩瑜，如對一例一休及空汙議題，他不改有話直說，率先對中央開炮，說出很多民眾心中不滿，這幾年施政滿意度扶搖直上，幾項調查從全台15、16名，上升到第5、9名，《周刊王》的民調，南投縣民幸福感在全國排名更高居第3。

(中國時報)

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