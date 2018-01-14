新聞透視－力推十大建設 創造經濟奇蹟

國民黨舉辦「經國先生逝世30周年紀念大會」，與會民眾在小朋友演唱的歌聲中點亮手中蠟燭，緬懷故總統蔣經國。（趙雙傑攝）

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中國時報
蔣經國長孫蔣友松（右）在蔣經國媳婦蔣方智怡（左）陪同下前往頭寮大溪陵寢悼念。（范揚光攝）
故總統蔣經國逝世30周年，生前的民間友人及家屬齊聚頭寮緬懷追思。（范揚光攝）
故總統蔣經國不遺餘力照顧基層民眾的生活及中小企業的發展。圖為蔣經國視察地方建設。（本報資料照片）

蔣經國是威權時代的政治領袖，但是，他對台灣的貢獻迄今仍受到許多民眾的感念。蔣經國對台灣最大的貢獻，是領導台灣度過危機試煉，創造出台灣經濟的奇蹟。

遇政治衝擊 逢能源危機

1970年代，是中華民國飽經憂患洗禮的年代，面臨退出聯合國及台美斷交的政治衝擊，又遭逢能源危機，民心士氣嚴重受挫。蔣經國號召全民「處變不驚，莊敬自強」，並將發展經濟列為施政優先目標，為台灣經濟開創嶄新的局面，受到世界各國高度肯定，被譽為「經濟的奇蹟」，蔣經國的領導功不可沒。

「今天不做，明天就會後悔」，這句蔣經國推十大建設名言，至今仍為人稱道。知名兩蔣歷史學者王丰指出，正確來說，主張十大建設雖是蔣介石總統任內決定，但時任行政院長蔣經國，則是不折不扣的實際執行者。

王丰分析，蔣經國年輕在江西贛南主政時期，曾力推「贛南新政」，希望在贛南先後推動各項建設，但後來因抗戰爆發，計畫始終沒有實現，而在台灣的十大建設，則讓蔣經國有機會實現當時的抱負，十大建設也是台灣經濟躍升亞洲四小龍的關鍵所在。

兩岸轉口貿易 跨第一步

其次，蔣經國主政末期，體認到民主潮流已勢不可擋，於是著手推動一連串政治改革，包括解除戒嚴、開放黨禁、報禁、充實中央民意機構等，解開禁錮台灣民主發展數十年的桎梏，開啟了台灣政治民主化的新時代。

再者，兩岸關係邁入新時代，也是蔣經國首開其端。他審時度勢，不顧一切反對意見，排除萬難，毅然做出開放台灣地區民眾赴大陸探親政策，打破台海近40年的隔絕關係，之後並開放兩岸間的「轉口貿易」，跨出兩岸關係正常化的第一步。

儉樸親民 照顧基層民眾

最後，蔣經國最為人民懷念的，是他儉樸、平實的人格特質及親民、愛民的施政風格。其一襲夾克下鄉走訪基層的形象，烙印民間。他不遺餘力地照顧基層民眾的生活及中小企業的發展，如堅持低油價、低電價、低學費政策等，讓一般民眾格外感念。

在蔣經國逝世30周年的今天，回顧這位威權時代政治領袖對台灣的貢獻，並沒有貶抑當今政治人物用意。事實上，今天台灣的政經環境與蔣經國所處威權時代已截然不同，自不能以相同標準比較今昔與高下。

惟當前國家所面臨的挑戰與困難，及兩岸關係處於關鍵時刻，與蔣經國主政時期處境，頗多類似，懷念蔣經國諸多作為，對朝野政治人物應有一定啟示作用。

(中國時報)

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