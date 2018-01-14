馬酸小英 沒處理好兩岸關係

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中國時報
、呂筱蟬／綜合報導

前總統馬英九昨出席國民黨紀念故總統蔣經國逝世30周年活動，致詞時不僅緬懷蔣勤儉愛民精神，並抨擊蔡政府上任之後，未能好好處理兩岸關係，讓台灣的國際競爭力落後。

馬英九昨指出，當年兩岸簽訂兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，南韓政府還召開緊急會議，因應後續可能對其造成的衝擊；韓媒更以「CHIWAN」（China加Taiwan）來形容兩岸合作，但曾幾何時，兩岸關係又回到他上任前，互不聯絡的冰封狀態。

馬英九感嘆，南、北韓最近一起談如何參加平昌冬季奧運，「我們本來走在他們前面，現在又落後了。」

國民黨今年擴大舉行紀念蔣經國活動，遭外界質疑難吸引青年族群支持。國民黨主席吳敦義昨說，任何人都有感情，要飲水思源，「如果你阿公、爸爸生日難道不給他祝賀？」

至於誰會是黨內下個「蔣經國」？國民黨前主席洪秀柱笑稱，黨內有很多人想學習蔣的精神，「但學的不夠到位」，大家要共同努力，像蔣傾聽民意，才能吸引民心。

經國先生民間11名友人及家屬，昨天上午11時許抵達頭寮陵寢悼念，口足畫家楊恩典也在其中，一行人前往陵寢獻花、鞠躬，臉上表情嚴肅、眼眶泛紅，離開前還互相拍肩安慰。

前總統馬英九依舊起個大早，7時許就抵達頭寮陵寢，全程不發一語、表情肅穆，在獻花及鞠躬後向媒體微笑點頭，短暫停留旋即離開。

(中國時報)

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