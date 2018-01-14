蔣遞橄欖枝 開放老兵探親

2018年01月14日 01:33 中國時報 陳柏廷 、 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

針對1987年前總統蔣經國開放老兵回大陸探親，此一影響兩岸關係重大發展的舉措，知名作家王丰指出，蔣經國開放探親此一向對岸遞出橄欖枝的作法，堪稱開啟兩岸交流濫觴，也直接影響兩岸未來30年正向交流。

從1979年宣布「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」，到1987年開放老兵回陸探親；這一重大政策轉向，可說是蔣經國任內的兩岸政策最重要的轉向，不只打開兩岸交流大門，更奠定未來30年的兩岸關係交流。

回顧歷史，王丰指出，當時台灣當局雖有所謂「三不政策」，但從陸續資料顯示，其實當時國共之間始終保持「檯面下的交流」，包括與兩岸都交好的已故新加坡總理李光耀，曾替大陸前領導人鄧小平傳話給蔣經國。

王丰強調，國共之間長期保持著「亦敵亦友」關係，更何況蔣經國與鄧小平早年還是莫斯科中山大學的同窗，因此從三不政策到開放老兵赴陸探親，表面上雖轉變大，但並非沒有脈絡可循。

其實，1987年10月15日當台灣宣布開放探親，大陸國務院隔天就公布「關於台灣同胞來大陸探親旅遊接待辦法的通知」，強調「大陸歡迎台灣同胞到祖國大陸探親旅遊。保證來去自由。大陸將盡力提供方便，給予照顧。」文件出台之快，顯然早就有所準備。

淡江大學大陸研究所教授趙春山也表示，蔣經國1987年同意開放老兵探親，是在考量當時主客觀環境因素下作出的理性決策，一是大陸改變了武裝解放台灣的政策，改以和平統一的訴求，並在1979年元旦發表「告台灣同胞書」；二是當年黨外運動以反威權為名風起雲湧，以老兵返鄉為名向政府施加壓力。

趙春山認為，當前蔡英文政府必須了解，兩岸政策必須順勢而行，不能逆勢操作，目前兩岸關係卡在九二共識上停滯不前，但問題並非不能解決。

(中國時報)