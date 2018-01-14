吹台青政策 打破省籍隔閡

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中國時報
／台北報導

台灣在歷經1947年的「228事件」後，本土的台灣人與大陸新移民「外省人」的隔閡更加嚴重；因此，1960年代開始，注意到這個問題的故總統蔣經國，開始重用、提拔優秀的台灣人擔任黨政要職。蔣經國還在一場與多位台灣耆老的茶敘上公開表示，「我在台灣住了將近40年，已經是台灣人了。」

前高雄應用科大校長吳建國在新書《破局》中表示，為打破省籍觀念，促進台灣內部精誠團結，蔣經國重用並提拔優秀的台籍菁英，被稱「吹台青」政策，而擔任「星探」的人，正是蔣在「中央幹部學校」的得意門生李煥。當時台灣黨政界就流傳這樣的說法：「李煥是蔣經國的推手，是通往權力的捷徑。」

此外，蔣經國還「以身作則」，顯示台灣人和外省人，經過40年的自然融合已經不分彼此了，1987年7月27日在總統府與許金德、蔡鴻文等12位台灣耆老士紳茶敘時表示，「我在台灣住了將近40年，已經是台灣人了。」

蔣經國此話用意，除了拉近距離，也告知國民黨內外省人，過去大家認同國家主體在大陸，台灣只是暫居「反共大陸」基地，但現在不同，既然「反攻大陸」已不可能，就不可以大陸為國家，以大陸人民為國民，只能以台灣為國家，以台灣人民為國民。

吳建國認為，蔣經國可以說是最早提出「新台灣人觀念」的人，並藉著這樣的觀念，終結了國民黨是所謂「外來政權」的人。稱得上是認同台灣主體、主權，又不放棄「大陸主權主張」，也證明他是一位具有戰略眼光的偉大政治家。

(中國時報)

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