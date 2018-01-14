審時度勢 解嚴、開放黨禁

2018年01月14日 01:33 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

1986年，堪稱是台灣民主發展風起雲湧、準備開花的第一年。因為在那一年，蔣經國積極研擬解嚴措施，面對民進黨成立，也指示「採取溫和的態度」，並透過《華盛頓郵報》釋放解嚴決定。他說，「唯有如此，才能與時代潮流相結合，才能與民眾永遠在一起」。

學者吳建國在新書《破局》中指出，蔣經國決心推政治革新，在黨內組織12位中常委成立專案小組，針對解戒、開放黨禁與報禁等敏感政治議題研擬解決辦法時，「黨外人士」可能已有所聞，決定先聲奪人，在1986年7月3日成立「組黨十人秘密小組」準備突破黨禁。

吳建國指出，同年9月28日黨外人士在台北圓山飯店宣布「民主進步黨」成立，當時國民黨內有人主張取締，但蔣經國特別召見副總統李登輝，要對方在黨中常會報告他的意見，就是「應採取溫和的態度，以人民與國家的安定為念，處理事情。」

就在民進黨創立後第9天，蔣經國接見《華盛頓郵報》發行人凱撒林、格蘭漢姆時，告知台灣即將解嚴、解除黨禁與報禁，等於宣告「民進黨」成立將合法化。

蔣經國透過主持國民黨中常會的機會說，因應變遷，本黨必須以新的觀念，新的做法，在民主憲政體制的基礎上推動革新措施。

接著，在同年10月15日的中常會通過「政治革新小組」關於「動員戡亂時期國家安全法令」與「動員戡亂時期民間社團組織」兩項政治革新議題的結論，討論以「國家安全法令」取代戒嚴令，並修改人民團體組織相關法律，規範政治性團體合法活動。

對於政治革新，蔣經國說，由於國家發展已到新里程，為貫徹民主法治，要求進步繁榮，本黨決定盡早解除台澎金馬地區戒嚴令。吳建國說，經過蔣經國這樣的說明，等於宣告民主開放的新時代正式來臨。

(中國時報)