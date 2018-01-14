勞動部大動作 邀量販業開會

《勞基法》修正案三讀通過，勞動部預計本周二找4大量販業者開會，溝通班表問題。圖為量販店員工工作的情形。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

《勞基法》修正案三讀通過，勞動部立刻有新動作！勞動部預計本周二找4大量販業者開會，溝通班表問題。勞動部表示，先前立委所提出的30天300小時極端班表，雖「不違法」但有其風險，會與專家學者將重新討論現場勞動條件，評估是否有需設置類似排班指引的行政指導，以進行風險控管。

討論對策 3月進行勞檢

在大型量販店後，勞動部接下來將繼續約談包括交通運輸業、醫療保健服務業等業者，主要是國道客運、公車司機、醫護人員等過勞案件頻傳，勞動部盼能找業者討論對策。職安署署長鄒子廉表示，從3月1日開始，這兩大行業將會直接進行專案勞檢，主管機關交通部跟衛福部也持續與業者溝通，勞動部內部仍在評估是否要邀集業者開會。

上班30天 可能只休4天

此次修法放寬7休1，又增加加班工時上限，日前立委徐永明提出，在勞工連上12天班，加班工時每月達54小時的情況下，有可能出現連續30天只休息4天，總工時高達300小時，其中更有連續12天上班達12小時的極端合法班表。

勞動部本周二預計找大潤發、家樂福、愛買、好市多等量販業者，與相關勞動學者，職業醫學專家一同開會，針對避免過勞的具體作為、改善工時零碎化的對策、工會與勞資會議效力等3大議題進行討論。

勞動部舉例，有時量販店會有所謂的「斷頭班」，讓收銀員於尖峰時段工作，離峰時段休息，排班8時至10時，12時至14時，17時至19時，整日工時看似只有6小時，但中間間隔的休息時間難以規畫使用，造成工時零碎化；而30天300小時班表雖「不違法」，但有工時過長的風險，應盡量避免。

排班零碎 不違法應避免

鄒子廉指出，此次開會是因為擔心過年前，量販店業者會有一波旺季，造成人力需求困難，導致班表排班時間過長，因此這次先找業者來座談進行初步討論，希望能在事前預防這樣的情況產生。

勞動部表示，此次會從職業醫學、勞動條件2方面進行討論，不管是排班零碎化、班表過長等，或是有合法但不合理的情形，就會評估是否要依據《職安法》來訂定相關職業病預防計畫，設立類似排班指引的行政指導，以進行風險控管。

目前大部分的大型量販業者都還沒接獲「喝咖啡」的消息，家樂福表示，目前還沒有收到開會通知，還不清楚勞動部邀請談話的訴求，而大潤發也表示，在聆聽、暸解勞動部的訴求之後，一定會全力配合，在合法的情況下來排班，避免造成勞工過勞等問題。

(中國時報)

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