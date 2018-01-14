葉大華：投書目的 想和社會說明

2018年01月14日 01:33 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

總統府人權諮詢委員會8位成員，昨發出「關於勞動人權、給政府的建言」的投書，內容指出，此次《勞基法》修訂，讓勞權受到侵害，顯示政府在重大政策便宜行事、欠缺思慮，這是人權防線的潰敗，民主精神的隳壞。

成員之一的葉大華昨天表示，投書不是要對抗，「比較好的作法，是總統府應該主動召集我們討論，但總統府卻沒有。」

此次投書的是總統府人權諮詢委員會「經濟社會文化權利公約小組」全數成員，包括林子倫、孫友聯、孫迺翊、彭揚凱、黃嵩立、葉大華、劉梅君、藍佩嘉。

投書內容指出，《勞基法》修法過程草率，缺乏充分評估和參與，而勞動部也提不出明確的政策辯護，明顯違反程序正義，恐將引發更嚴重的社會對立。

此外，勞動力不可儲存，32-1條嚴重損害勞工權益，可能大開過勞之門，且與政府宣稱修法是要讓勞工加班有錢賺的說法，大相違背。

葉大華受訪時指出，去年12月開會時，委員在勞動議題有口頭討論，主持的副總統陳建仁說「會繼續往上溝通」，但他們一直沒機會跟總統直接溝通，「我們常在群組上問總統的想法，但都沒有正面回應。」

葉大華強調，投書的目的是把這幾周的想法跟社會說明，不是只讓高層知道，「我們站在人權公約把關的諮詢機制，應該對這件事情有所表態」。

葉大華表示，他們不具備行政調查等權力，只能善盡職責，提醒行政部門要顧及人權公約，有背離部分，一定要誠實檢討。

對此，總統府發言人黃重諺表示，感謝8位學者專家對勞動者權益的關注，政府會持續向各界說明並落實保障勞工權益。下階段包括青年低薪、弱勢勞動者的照顧等。目前政府也正全力推進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構能持續往正向發展。

(中國時報)