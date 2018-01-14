鼓勵中小企業創新 經部上菜

2018年01月14日 01:33 中國時報 陳鷖人 ／台北報導 ／台北報導

全台中小企業占比超過97％，創造近8成就業，要呼應蔡英文總統「加薪說」，中小企業轉型升級將是重點。經濟部近期將翻修《中小企業發展條例》，盼藉由鼓勵新創、優化經營環境、投融資協助與租稅減免，以及地方創生4大措施，提升中小企業競爭力。

截至2016年，台灣約有140.8萬家中小企業，創造就業人數超過881萬人。近20年來中小企業與大企業平均薪資差距雖逐步縮小，卻始終不及大企業的8成。

經濟部官員表示，此次修法最重要的目的是希望引入新創能量，各國對於新創益發重視，透過健全新創環境，把新創動能引進台灣將有助於產業升級轉型。

另外，在數位時代下，台灣中小企業普遍面臨應對能力不足的情況，再加上高齡化、少子化帶來缺工問題，如何優化企業經營環境、將數位化引入中小企業，提升產品附加價值是另一大關鍵。

此次修法《中小企業發展條例》將更名為《中小及新創企業發展條例》，以凸顯新創重要性。官員指出，企業、新創育成中心投資新創企業、新創育成中心，或是企業推動內部創業，增加產品分析、市場調查或市場研究支出，皆享有租稅優惠。

官員表示，未來將特別設立新創投資窗口，分成一般型、在地型與國際型新創育成中心協助新創企業。最後，引進沙盒制度創立「創新法規沙盒」，協助企業法規調適，並劃立排除特定法規限制專區，提供業者新創實驗特例。

另也將透過擴大租稅誘因等措施協助中小企業優化經營環境，除既有的企業加薪增雇員工，享有營利事業所得額加成1.3倍加成減除、增雇24歲以下1.5倍加成減除外，人才培訓費用也將可適用加成減除營利事業所得額。

官員表示，若是企業投資智慧機械、物聯網、人工智慧及系統整合（SI）相關設備採購，未來更可擴大享有租稅優惠，支出得先自營業所得額中減除，再抵減一定稅額營所稅。

(中國時報)