加強數位化 調薪才有望

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統拋出「加薪說」，勞工最低工資起薪3萬元成為熱門議題，中小企業主則批評「起薪3萬，中小企業倒一半」。對此，經濟部官員表示，中小企業普遍有數位轉型不足的問題，協助中小企業導入數位化，薪資環境才有望全面提升。其中，零售服務業占整體中小企業5成以上，從業人員薪資偏低，未來是推動轉型升級重點。

據統計，中小企業研發經費占比、出口貢獻度不斷減少，2015年中小企業研發經費占比僅大企業的0.15倍，相對2001年0.29倍進一步萎縮；出口貢獻度也自1990年的56.8％逐年下滑，2015年出口貢獻度僅剩15.2％。

薪資待遇方面，中小企業也明顯低於平均水準，平均月薪僅3.6萬元，相較之下，全國平均為3.8萬元，大企業平均更可達到近4.4萬元。

官員認為，在數位經濟時代下，台灣中小企業面臨的最大問題是數位化能力不足，無力面對物聯網、智慧機械、人工智慧等新興應用帶來的挑戰，因此希望透過政府力量協助降低其障礙。

經濟部政務次長龔明鑫分析，要協助中小企業升級要由兩個路徑推動，一是提升新創型中小企業數量，另外就是中小企業要導入智慧化，提升產業附加價值。

龔明鑫指出，過往台灣製造業以代工形式發展，這種成本導向、擴充生產量賺取利潤的方式已不適用，現在要提升企業利潤，以客製化導向，透過導入智慧化設備，做到少量多樣、混線生產，利潤才能提升。他表示，大企業還是以擴張規模為主，不過，現在大企業多透過併購取得創新技術，這也提供新創型中小企業發展利基，若能把新創型中小企業數量做大，讓大企業併購，亦有利於提升整體經濟環境。

(中國時報)

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