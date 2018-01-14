墾丁快線 392元漲至401元

全台400多條公路客運路線將調漲票價，墾丁快線票價也從392元漲到401元，漲幅約2.3％。圖為「屏東墾丁快線」接駁公車。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國內油價不斷攀高，去年底已達公路客運浮動票價機制啟動門檻，經交通部公路總局核定後，多家公路客運從本月起調整票價，每延人公里可漲2.59％，多家公路客運業者已公告使用新票價，調漲1元至9元不等；國道客運部分，則未調整票價。

油價飆 票價調高1至9元

近期油價上漲迅速，客運臨時調整機制（CRF）已達門檻，經中華民國公共汽車客運公會全聯會申請調漲後，公路總局去年底核定，每延人公里基本運價可從2.895元調整為2.970元，漲幅約2.59％，預估全台有400多條公路客運路線，本月起可開始調漲。

已有多家公路客運公告調漲票價，包括和欣、日統、台西、嘉義、新營等短途客運，已報請調漲票價並核定，起跳票價從24元漲到25元，桃園、新竹、苗栗、台聯、建明等業者則在申請中。長途路線方面，墾丁快線現金票價從392元漲到401元，漲幅約2.3％；台北客運的台北－桃園大溪路線，1月15日起現金票價從117元漲到122元，漲幅約4.3％。

台北－大溪漲4.3％最多

公路總局主祕林福山表示，CRF是一個常態機制，2006年訂定公路客運浮動票價以來，已觸動調漲機制5次、調降4次。他說，隨著油價漲跌，在2014年、2015年已連續調降過3次，去年油價平穩，很長一段時間未達到調整門檻，如今油價只是觸動機制啟動而已，相當正常。

林福山表示，此次漲幅每公里只調整約0.08元，搭10公里還漲不到1元，幅度並不大，儘管公總調漲延人公里價格，但業者仍可自行決定是否調整票價，若要漲價，必須提前公告並報給轄管監理單位。據了解，下次啟動調整機制的門檻，油價上限為每公升26.075元，下限為每公升21.586元，但就算油價觸頂，根據機制仍要過4個月才能再次調整。

(中國時報)

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