昨最低溫4.7度 今回暖至20度

2018年01月14日 04:09 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

入冬首波寒流持續發威，昨日全台13測站破入冬以來低溫紀錄，平地最低溫則落在嘉義站，僅4.7度。氣象局指出，今日白天開始，氣溫將明顯回暖，各地高溫會重回20度以上，除東半部與北部山區外，各地皆為多雲到晴，陽光露臉的好天氣。

受寒流及輻射冷卻影響，昨日整體感覺還是偏冷，台南以北及宜蘭低溫約5~9度，高雄及花東約11度，更有高達13測站創下入冬以來新低溫，包含基隆、台中、梧棲、嘉義、台南、高雄、宜蘭、蘇澳、花蓮、成功、台東、大武、恆春等；其中嘉義測得4.7度，也是昨日平地最低溫。

但自今天白天起，寒流將稍減弱，溫度略為回升。氣象局預報員林伯東指出，今日全台白天高溫都有可能達到20度以上，像是北部可能達到22度，中部23度，南部24度，東部高溫也可能來到20度、21度；東半部可能會有零星降雨，北部山區也有機會雲量偏多，其他地方則天氣穩定。

氣象局指出，接下來每天氣溫都會逐步回升1~2度，一直到周三，北部氣溫大約是17~24度，中部18~26度，南部高溫甚至可能達到29度，但早晚氣溫還是偏低，日夜溫差大，北部、東半部地區水氣增加，可能會有局部短暫雨。到了周四、周五，則又會有一波東北季風增強。

不過氣象局說，這波東北季風不像這次寒流強烈，也許只有北部、東半部天氣會稍微轉涼，溫度略降1~2度，中南部應該感受不大，甚至根本沒有影響，仍為多雲到晴的天氣。

(中國時報)