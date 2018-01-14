冷到吃手手 婦罹雷諾氏現象

2018年01月14日 04:09 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

寒流來襲，不只冷到吃手手，更有人冷到手指發白發紫！一名60多歲的家庭主婦，以往碰到低溫時，手指腳趾常容易冰冷，且接觸冰水、開冰箱拿東西時，手指末梢甚至會失去血色，但都不以為意，此波寒流襲來，手指卻開始出現發紫的狀況，嚇得她趕緊就醫，原來是得到「雷諾氏現象」，透過藥物治療才獲得改善。

收治該病例的林口長庚風溼過敏免疫科主治醫師蔡秉翰說，雷諾氏現象（Raynaud Phenomenon）是一種對寒冷、特殊壓力的誇張明顯血管反應，原因是肢體末梢和皮膚表面的小動脈有缺陷，當受到刺激時，會產生不正常的血管收縮而發白發紫，若置之不理，嚴重恐面臨截肢。該疾病易有家族遺傳，日本男性盛行率約1.2％、女性2.2％，我國則尚不明。

蔡秉翰進一步解釋，雷諾氏現象有分「原發性」和「續發性」，前者通常找不到潛在原因，但沒有其他疾病的症狀，後者是因其他疾病所導致，像是自體免疫疾病的紅斑性狼瘡、內分泌疾病的甲狀腺功能低下、血管性疾病的血栓、神經性疾病的腕隧道症候群、環境因素造成的震動損傷等。

這名家庭主婦本身就有輕微現象，但都自認是「身體差」，且每次泡泡熱水就好多的，長期下來都不以為意，直到此次寒流讓她手指嚴重發紫，才趕緊就醫，進而確診接受治療。

蔡秉翰說，當遇到低溫時，手指腳趾突然發冷、皮膚蒼白的分界明顯，甚至皮膚發藍，以及就算溫度回溫，皮膚發白發藍的缺血現象仍長達15～20分鐘，接著因血液回流而皮膚紅腫，有這些現象都要當心可能是雷諾氏現象；治療方面，平時除了要注意保暖、盡量少接觸冰冷物品外，也有一些藥物可治療，但對於部分藥物反應差的患者，則可考慮進行交感神經切除術。

(中國時報)