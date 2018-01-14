虱目魚凍死9成 娃娃菜獨樂

2018年01月14日 04:09 中國時報 社會地方中心／連線報導

水珠在青綠菜葉凝結成霜，菜農表示，結霜對梨山娃娃菜影響不大，反而有助於長出更多側芽。（讀者提供）

入冬以來最強寒流發威，雲嘉南沿海遭凍死的虱目魚浮上水面，養殖戶忙著撈魚屍，雲林損失金額初估超過1000萬元，嘉縣估計凍死4萬尾，更傳出加工廠因冷凍庫爆滿拒收，漁民擔心血本無歸，心急如焚，到處打電話找買家，台南七股養殖戶楊惠欽哀嘆：「這種天氣一看就知道穩死！」

雲林縣台西、口湖、四湖等鄉鎮虱目魚遭寒害情況嚴重。台西鄉丁姓漁民指出，台西多為淺坪的虱目魚與文蛤混養池，因水淺無法保溫，12日入夜至13日凌晨的最低溫僅6、7度，不少虱目魚不耐低溫被凍死；口湖鄉林姓漁民13日清晨頂著寒風打撈上百尾死亡的虱目魚，他表示，若再不回暖，災情會再擴大。

嘉義縣長張花冠13日前往布袋了解虱目魚寒害，縣府農業處統計，約40公頃魚池、4萬尾虱目魚凍傷或死亡。由於數量持續增加，布袋等地傳出養殖戶搶收虱目魚送往加工廠，但因廠方冷凍庫已滿載，無法處理而拒收，養殖戶擔心虱目魚寒害擴大，還得四處找買家，苦不堪言。

台南七股、北門沿海淺坪池魚屍陸續浮出，七股漁民楊惠欽說，13日凌晨比12日更冷，這波寒流恐讓淺坪虱目魚凍死9成。彰化縣芳苑地區養殖池混養虱目魚零星凍死，目前死魚尚未全部浮出水面，損失尚待估計。

除了養殖業災情，新竹縣橫山鄉與芎林鄉的柑橘也遭寒害，農損約44萬5000元，高雄市農業局13日統計寒害，番茄裂果損失約1700萬多元，苦瓜損害約192萬元。

台中大梨山地區13日凌晨溫度下探冰點，環山部落只有零下3度，果農羅進玉表示，當地甜柿、雪梨、蜜蘋果皆已收成完畢，目前進入休眠期。此外，大宗高麗菜在寒流來襲前採收完畢，娃娃菜有結霜情形，但降霜對娃娃菜影響不大。

南投縣政府農業處副處長林美珠、信義鄉農會總幹事黃志輝說，仁愛與信義兩鄉山區有結霜，但茶樹因休眠無恙，其他作物尚未接獲災情回報。

(中國時報)