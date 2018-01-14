美232鋼鐵國安出爐 台業者剉咧等

2018年01月14日 04:09 中國時報 王玉樹 、 林憲祥 ／綜合報導 ／綜合報導

美國商務部「232鋼鐵國安調查」報告出爐，並正式提交總統川普，最晚4月中將針對國外進口鋼鐵業做出裁決，如果最後採行調高關稅、限制配額等手段，由於我鋼鐵業輸美部分產品已被課反傾銷稅，等同被剝兩層皮，生存「雪上加霜」。

美國雖對國外鋼鐵業已經祭出逾150個反傾銷與平衡稅令，但難阻越來越多的鋼鐵進口，其本土鋼鐵業就業率持續下降、投資減緩、營收銳減，川普政府認為這已攸關國家安全，因此去年4月簽署「鋼鐵進口與國家安全威脅」備忘錄，要求美商務部啟動鋼鐵進口調查。

美國時間11日，商務部「232鋼鐵國安調查」正式出爐，依法美國總統須在90日內作出決定，是否採取調高關稅、限制配額或其他非貿易措施等手段。

台灣鋼鐵公會理事長林弘男昨表示，如美國真正啟動這項法案，多少會衝擊國內相關輸美業者，已告訴業者不可輕忽，提早因應。

中鋼董事長翁朝棟表示，目前中鋼銷美數量有限，且早已採取分散市場因應，對中鋼影響不大，但會衝擊中下游相關業者，未來如認為美方此舉不公，可訴請世貿組織解決。

經濟部國貿局官員也指出，業者利潤夠已夠低，美國如再有任何限制措施，外銷只會更困難。只是美國總統最後會採行何種措施，現在很難預測，畢竟自1980年以來，美國商務部232調查只有9件，雖有4案被認定對美國安造成威脅，但有些裁決手段說詞含糊，沒有明確威脅。且美國也不是只有懲罰措施可用，鼓勵國內業者措施也是一種。「現在只能等，不只我們在等，全世界都在等待。」

美國是我鋼鐵業第二大出口國，僅次於大陸，2015年輸美10.5億美元，在美鋼鐵市占率4％，排名第十。

(中國時報)