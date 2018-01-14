天然系正妹 南韓再掀北女熱

2018年01月14日 01:33 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓美女啦啦隊下月將隨運動員出征，赴南韓平昌冬季奧運助陣，這也是繼2005年仁川亞洲田徑錦標賽之後，北韓正妹團4度在南韓亮相，受到南韓各界高度期待，也可望衝高冬奧門票收入。

眾所周知，這些啦啦隊的團員都是經過精挑細選，肩負提升國家形象的重要任務，因此外界勢必會張大眼睛將這些天然系正妹和南韓的人工美女比個高下，看台上雙姝的較勁想必是這次冬奧的大熱點之一。

家世或才藝出眾

北韓的美女啦啦隊員都是千挑萬選，最高領導人金正恩的夫人李雪主就曾經是2005年啦啦隊美女之一，當時年僅17歲的她，外型十分清秀，就讀北韓專門培養藝術表演者的「金星學院」，後來以「北韓青年學生合作團」團員身分參加啦啦隊。2012年與金正恩結為連理，成為北韓第一夫人。

身為北韓的「形象代言人」，這群從各級學校機關遴選出來的正妹軍團外在條件自是不在話下。此外，家世必須清白，一般是高層官員子女或藝術學校學生。在機關或學校有不錯的表現，身高至少165公分以上，臉上不可有任何的痣或胎記，皮膚要白皙剔透，若是鄉下的糙姑娘，還得接受至少半年的保養與做臉，務必脫胎換骨，擺脫土氣。

北韓曾先後3次派遣美女啦啦隊參加在南韓舉行的國際體育賽事。在2002年9月釜山亞運時，派了207名美女組成啦啦隊；2003年8月大邱世大運，派了306名美女啦啦隊；2005年9月仁川亞洲田徑錦標賽，又派出124名美女團。每訪南韓皆造成轟動。

這些北韓美女們，除了姣好的容貌，漂亮的韓服造型，搭配整齊畫一的加油動作與歌聲，加上甜美的燦笑，擄獲眾人眼光，在南韓掀起一股「北女熱」。南韓網上甚至出現北韓啦啦隊的粉絲團，被南韓媒體戲稱為「北女症候群」。

白皙高（身兆）笑容甜

南北韓自古以來就有「南男北女」之說，意思是南韓的男生帥，北韓的姑娘靚！前3次的北韓美女團果然個個天然美，讓人留下深刻印象。

被點名的「5大國民美女」，除了為人熟知的第一夫人李雪主之外，另一位美女是被已故領導人金正日封為「北韓統一之花」的趙明愛，她曾和南韓藝人李孝利合拍三星手機廣告，成為首位在南韓廣告中出現的北韓演員。擁有一雙明眸的鄭美香，是北韓「最美啦啦隊隊長」。另外官拜中尉的金玉姬，集時尚性感於一身，是北韓有名的「軍中之花」。而北韓版《紅樓夢》中扮演林黛玉的血海歌劇團演員李正蘭也是家喻戶曉的美女。

保密防堵大嘴巴

由於啦啦隊攸關國家門面，所以從內到外的服裝都是政府出資打理，每次出訪，對北韓都是一大負擔。

據報導，獲選為啦啦隊的北韓美女們都會向有關單位簽署「絕不說出在南韓所見所聞」的保證書。2002年釜山亞運時，就有21名正妹無意間透露在南韓的生活，被當局送去勞改營。

儘管有封口令，但這些不到20歲的年輕人大多數是第一次踏出國門。到了南韓，看到車水馬龍、高樓林立、打扮時尚的南韓民眾，衝擊不可謂不大。這也給了北韓當局難題與壓力，深怕她們見了「世面」，返國後鬆口「洩密」。

因此，美女外交固然重要，但在金錢壓力與穩固政權的考量下，無法頻繁打美女外交牌。

(中國時報)