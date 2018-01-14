美女軍團 李雪主曾是一員

2018年01月14日 01:33 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

2011年12月，金正恩接班，7個月後，官方正式昭告他妻子李雪主的身分，打破北韓不公開領導人夫人身分的慣例。已是3個孩子母親的李雪主曾是人氣歌姬，她以西化的時尚品味，端莊不失時髦的裝扮，被封為北韓的黛安娜王妃。

李雪主和封閉的北韓及金氏政權一樣，罩著厚重神祕面紗。她的年齡、出身、學歷和經歷，都缺官方認證的確切資訊。金正恩年紀有4個版本，李雪主芳齡從27到32歲不等。她的家世讓人霧煞煞，一說出身名門，父母為大學教授和婦科主任，另一說父母為空軍飛行員和中學教師。李雪主畢業於北韓最大藝術學校─金星第二中學專科班，曾負笈中國修聲樂，另一說稱她在金日成綜合大學攻讀博士。

2012年7月，李雪主密集陪金正恩亮相，辣妹團體「牡丹峰樂團」6日處女秀，轉播中一名20多歲的短髮女子坐金正恩身畔，身體偶爾傾向他，待表演結束，這位樣貌秀麗，穿套裝的清瘦女子和金正恩起身鼓掌。次日金正恩祭拜祖父金日成，短髮女孩又隨侍在側，接著她又陪領袖視察幼稚園。

7月24日，金李合體造訪人民遊樂園，她的正宮身分獲官方確認。南韓國情院和媒體起底這位金家女主人，但所知有限。分析家說，金正日2008年中風後，趕忙安排兒子的婚事，金正恩為一圓老爸抱孫心願在2009年成家，次年生下一女。2013年9月，若非與金正恩稱兄道弟的NBA退役球星羅德曼透露「我抱了他們的寶寶珠愛(Ju-ae)」，外界根本不知李雪主已再度當媽。

南韓情報單位則證實，2005年仁川亞洲田徑賽，李雪主就是北韓啦啦隊成員，她甜美可愛，演奏樂器和唱歌樣樣精通，受訪時笑容可掬。南韓《朝鮮日報》直指，她正是知名「銀河水管弦樂團」唱將。

年輕領袖的妙齡伴侶，為這個神祕國度增添青春色彩。李雪主熱愛套裝和短裙，雖然以黑色系為主，但她懂得以綠、黃、白等鮮明色彩突顯亮點。她端莊古典兩相宜的風格，成為平壤流行指標。李雪主還喜歡走公主風的胸針、緞帶和可愛小飾品，她佩戴要價台幣13萬的Tiffany項鍊，手拎迪奧和香奈兒名牌包，但北韓民眾飽受長年饑荒，李雪主名牌上身當然招致國際批評。

(中國時報)