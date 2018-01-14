顛覆傳統 牡丹峰樂團人氣爆表

2018年01月14日 01:33 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓將派藝術表演團參加平昌冬季奧運，南韓媒體日前已猜到將包括「北韓第一女團」牡丹峰樂團。在北韓，樂團堪稱是領導人的一張名片，金正日的那張叫普天堡電子樂團，而金正恩的這張，叫作牡丹峰樂團。

牡丹峰樂團是北韓領導人金正恩2012年一手創立的女團，走的是新式時尚輕音樂路線，所有成員都是金正恩親自挑選，全都是平壤金元均音樂大學（前身是平壤音樂大學）畢業的高材生，個個才貌雙全，如今在北韓是家喻戶曉的超級巨星，她們的歌曲幾乎人人都會唱上幾首。

2012年7月6日舉行成立後的首場演出，米老鼠、小熊維尼等美國迪士尼著名卡通人物首次登上北韓的舞台，表演者穿著這些卡通人物的服裝在舞台上手舞足蹈，身後的大螢幕配合著播放《白雪公主》、《小飛象》、《美女與野獸》等迪士尼影片。

女團員顛覆傳統，時而穿著連身短裙、高跟鞋，露出修長美腿，在迪斯可風格的舞台燈光下，邊唱邊跳，時而裸肩露背拉小提琴，傳統演唱風格中融入現代元素，讓人耳目一新。金正恩率黨政幹部在現場欣賞，給予高度評價，他的夫人李雪主也首次公開露面。

2014年3月，牡丹峰樂團演唱會首次公開售票，連演10場幾乎場場爆滿。牡丹峰樂團的音樂和裝扮引領北韓時尚潮流，她們的粉絲不分男女老少，人氣爆表。該團的《走向白頭山》是2015年北韓最紅的流行歌曲，平壤的大街小巷到處都可以聽到這首歌。

可是牡丹峰樂團突然神隱半年，讓人以為樂團遭到解散，2015年7月金正恩指示成立另一女團「青峰樂團」更引發揣測，但是金正恩在9月觀看了牡丹峰樂團新的演出，粉碎了這一傳言。

牡丹峰樂團團長玄松月，傳說是金正恩的舊情人，其清脆的歌聲被中文媒體稱她為「北韓的鄧麗君」。

去年10月，大金正恩11歲的玄松月在勞動黨中央委員會第7屆2次全體會議上當選黨中央委員會候補委員，在北韓內部「平步青雲」。玄松月不只是金正恩傳聞中的舊情人，還是2015年「下令牡丹峰樂團從北京撤回」的核心人物。

2015年12月10日，北韓為了改善和中國大陸的關係，牡丹峰樂團進行首次海外演出，這次海外首演未演先轟動。高顏值的牡丹峰樂團團員清爽的短髮，秀麗中散發英氣，一亮相便謀殺不少底片。

結果在演出前4小時，樂團全員撤回，原因眾說紛紜。外界猜測有團員叛逃或是北韓要求起碼要有中共政治局常委級別的人觀看該樂團的演出，但中方只答應委員出席，還有一說是大陸媒體炒作玄松月是金正恩的「舊情人」話題，讓北韓覺得其最高領導人受到羞辱。

然而另一種說法是大陸方面要求將長程飛彈的演出舞台背景換掉，玄松月便直接下達撤回的命令。消息人士說：「玄松月肯定是得到了上級指示，但是她當場拒絕中方要求，正是擁有金正恩極度信任的佐證」。

這次罷演事件搞砸了美女外交，但這支美麗的隊伍，迄今仍是北韓超級吸睛的政治武器。

(中國時報)