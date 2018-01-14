朝鮮餐廳美女服務員 還兼特務

2018年01月14日 01:33 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

朝鮮餐廳在北京、上海等大陸各大城市設立已久，除了傳統地道的韓國料理，北韓美女服務員也是吸引食客光顧的重要特色之一，她們各個身材高挑、皮膚白皙，有些甚至當過啦啦隊員，現場還有歌舞表演，不少網友看到照片後，均直呼「絕世美女」。然一直有傳聞，這些女服務員還兼任特務，收集情報。近來則因為大陸執行聯合國對朝制裁，北韓餐廳紛紛關門或更換經營權。

朝鮮餐廳遍布北韓境外，北京有多家知名朝鮮餐廳，如海棠花、玉流館等，廚師都是平壤國寶級餐廳直接派駐。但食客們更注意的是年輕漂亮的北韓女服務員，她們不僅細眉秀目、皮膚白皙、聲音甜美，還多才多藝、能歌善舞，每人都會一兩種樂器，連中文歌都會唱。

據說，這些服務生均來自平壤，都是北韓官員子女，大多是旅遊相關科系畢業，部分還有軍人身分。然而這些女服務員閉口不談國事，也極少談及個人。一直有傳聞稱，她們都是特務，在為祖國增加外匯收入的同時，也擔負收集情報的工作。

韓國媒體曾披露，這些朝鮮餐廳實際上可能都是間諜據點，女服務員們主要使用以飲食服務為由，竊聽韓國遊客或駐外工作人員對話，還會使用竊聽設備或監控錄影來收集情報。

不過，近來大陸執行聯合國安理會2375號決議，大陸境內的朝鮮餐廳必須在1月9日前全部停止營業。有報導稱，知名的瀋陽平壤館和北京的平壤玉流館等朝鮮餐廳仍繼續營業，但更改了經營人，從朝鮮人或中朝合資改為中國人營運的餐廳，以規避制裁。

記者13日親自走訪北京的平壤玉流館，發現確實仍正常營業，午餐時間客人依舊不少，許多客人都熟練地用韓語點菜。然而當記者問起營業時間，櫃台女服務員卻只模糊地說，「今天營業，明天營不營業，我不清楚。」

(中國時報)