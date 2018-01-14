搭上豔星 川普爆付封口費

《華爾街日報》披露，美國總統川普的私人律師於總統大選前拿了13萬美元給AV女星克利福德，要她別再提曾與川普上床。（摘自Daily Mail網站）

友善列印
中國時報
／綜合報導
一群教會人士抗議川普的粗鄙言論，圖中紙牌寫道：川普總統是偏執的人。（法新社）

《華爾街日報》12日引述消息人士爆料，美國總統川普10多年前剛娶了第3任夫人梅蘭妮亞後不久，就搭上知名的A片女星，而在前年大選前1個月，為了防止對方將其與川普的性關係公諸於世，衝擊緊繃的選情，川普的律師安排交付給她13萬美元（約385萬台幣）作為封口費。

報導稱，38歲豔星史蒂芬妮．克利福德（Stephanie Clifford），於2006年7月在加州與內華達州邊界太浩湖舉辦的名人高爾夫球賽期間，邂逅與梅蘭妮亞才結婚1年多的川普，兩人隨後即開始性關係。史蒂芬妮的MySpace帳戶也有當年和川普的合照。

史蒂芬妮的藝名為「暴風女丹妮絲」（Stormy Daniels），拍過逾150部A片。據報導，2016年秋天，她和美國廣播公司（ABC）新聞台《早安美國》節目接觸，擬公開與川普的性關係。但在大選前1個月（10月），史蒂芬妮和川普的首席律師科恩（Michael Cohen）達成保密協議，拿到13萬美元封口費。

才娶梅蘭妮亞就出軌

史蒂芬妮生於路易斯安那州，17歲開始在脫衣舞俱樂部表演，2002年，她加盟加州的「邪惡影像」（Wick Pictures）成人電影工作室，展開其AV生涯，後來也兼編劇和導演，得到諸多獎項的肯定。她亦跨足主流電影，還曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，在其2007年音樂影片中扮鋼管女郎。

史蒂芬妮梅開三度，現任老公為同行A片男星。真正讓史蒂芬妮聲名大噪的，是2009年她傳出考慮於翌年參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員維特（David Vitter），最後她並未真正投入選舉，卻達到極大宣傳效果。

13萬美元 保護選情

對於《華爾街日報》的報導，白宮一名官員回應說，內容全屬舊聞重炒，早在大選前就已被否認。科恩亦表示，川普再次強烈駁斥有這種事，並傳了一份據稱是史蒂芬妮簽名的聲明給該報，否認兩人有「性關係或風流韻事」，駁斥封口費之說。科恩還批評該報屢次對川普做出「古怪指控」。

(中國時報)

朝鮮餐廳美女服務員 還兼特務 非洲55國 要川普吞回糞坑說

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。