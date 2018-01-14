搭上豔星 川普爆付封口費

2018年01月14日 04:09 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

一群教會人士抗議川普的粗鄙言論，圖中紙牌寫道：川普總統是偏執的人。（法新社）

《華爾街日報》12日引述消息人士爆料，美國總統川普10多年前剛娶了第3任夫人梅蘭妮亞後不久，就搭上知名的A片女星，而在前年大選前1個月，為了防止對方將其與川普的性關係公諸於世，衝擊緊繃的選情，川普的律師安排交付給她13萬美元（約385萬台幣）作為封口費。

報導稱，38歲豔星史蒂芬妮．克利福德（Stephanie Clifford），於2006年7月在加州與內華達州邊界太浩湖舉辦的名人高爾夫球賽期間，邂逅與梅蘭妮亞才結婚1年多的川普，兩人隨後即開始性關係。史蒂芬妮的MySpace帳戶也有當年和川普的合照。

史蒂芬妮的藝名為「暴風女丹妮絲」（Stormy Daniels），拍過逾150部A片。據報導，2016年秋天，她和美國廣播公司（ABC）新聞台《早安美國》節目接觸，擬公開與川普的性關係。但在大選前1個月（10月），史蒂芬妮和川普的首席律師科恩（Michael Cohen）達成保密協議，拿到13萬美元封口費。

才娶梅蘭妮亞就出軌

史蒂芬妮生於路易斯安那州，17歲開始在脫衣舞俱樂部表演，2002年，她加盟加州的「邪惡影像」（Wick Pictures）成人電影工作室，展開其AV生涯，後來也兼編劇和導演，得到諸多獎項的肯定。她亦跨足主流電影，還曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，在其2007年音樂影片中扮鋼管女郎。

史蒂芬妮梅開三度，現任老公為同行A片男星。真正讓史蒂芬妮聲名大噪的，是2009年她傳出考慮於翌年參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員維特（David Vitter），最後她並未真正投入選舉，卻達到極大宣傳效果。

13萬美元 保護選情

對於《華爾街日報》的報導，白宮一名官員回應說，內容全屬舊聞重炒，早在大選前就已被否認。科恩亦表示，川普再次強烈駁斥有這種事，並傳了一份據稱是史蒂芬妮簽名的聲明給該報，否認兩人有「性關係或風流韻事」，駁斥封口費之說。科恩還批評該報屢次對川普做出「古怪指控」。

(中國時報)