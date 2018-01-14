非洲55國 要川普吞回糞坑說

2018年01月14日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普11日告訴幾位國會議員說，美國不接受來自海地、薩爾瓦多、非洲等「糞坑國家」的移民，這一充滿歧視的粗鄙言詞惹惱許多國家，非洲55國駐聯合國代表12日要求川普收回這句話並正式道歉。

川普事後否認曾用那麼粗鄙的字眼，還宣稱是民主黨人編的。他於12日在白宮出席紀念已故非裔民權領袖馬丁路德．金恩活動，再度為自己辯護，指「不論我們的膚色或出生地，人人生而平等。」

大批記者則紛紛向他提問，希望他回應「糞坑國家」言論，其中一名記者大聲問道：「總統先生，你是否是種族主義者？」不過，川普似是假裝聽不到，匆匆閃人。

非洲國家聯盟55個國家發表聲明，宣稱對川普的言論感到「極為震驚」，要求他收回此話，並向非洲人以及全球所有非洲裔道歉。

美國國務院不得不概括承受隨之而來的反彈。儘管川普否認爆粗言，但駐外大使已收到通知，一旦被駐地政府召見，必須努力善後。非洲國家波札那與塞內加爾都已召見美國大使表達抗議。

川普言論也引發民主黨抨擊，民主黨參議員德爾賓發表聲明證明川普說了充滿仇恨、粗俗、帶種族偏見的話。就連共和黨自家人也看不下去，聯邦眾議院議長萊恩說，報導指稱的言論「令人非常遺憾」。

另外，川普表示「美國要的是挪威那種等級國家的移民。」挪威保守黨議員沙特（Torbjoern Saetre）在推特寫到：「僅代表挪威：謝謝（川普），但不必了。」

瑞典斯德哥爾摩大學新聞學教授克里斯坦森（Christian Christensen）則推文嘲諷：「挪威人當然想移民美國，那裡被槍殺的機率高、生活貧困、沒有醫療保健、沒有帶薪育兒假或托兒補貼，婦女政治權力也較少。」

(中國時報)