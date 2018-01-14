美限4個月內解決伊核協議

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普12日宣布，華府將最後一次擱置針對伊朗核研發的主要制裁措施。他同時也向歐洲盟邦發出最後通牒，要求在4個月的最後期限內，解決伊朗核協議的「災難性缺陷」，否則美國將退出協議。

不過美國仍以核問題以外的理由，對伊朗司法首長等14個人與實體施加制裁，招致伊朗斥責「跨越紅線」，並揚言將予報復。

川普說，前政府參與簽署的伊核協議，「過於軟弱」，讓伊朗獲得很多利益，卻未付出相應的代價。

他指出，根據協議，逾1000億美元的資金解凍後進了伊朗政府賬戶，但伊朗民眾生活卻沒有因而改善。他並稱那些資金都被用於製造武器、支持恐怖主義以及鎮壓民眾等，這也是近期眾多伊朗人走上街頭施威抗議的原因之一。

川普表示，美國對此不會坐視不管，當局已將近100個與伊朗飛彈項目及其它非法活動有關的個人和實體列入制裁名單，而且這份名單上的制裁對象還會進一步增加。

川普指出，他最後一次展延特定的伊朗核問題相關制裁豁免期（5月12日截止），目的在給歐洲盟國同意修改伊核協議的「最後一個機會」。

川普並且表明，如果未能在豁免期截止前修改成美國期待的協議，美方將「立即退出協議」。他並具體要求美國國會和歐洲國家於協議條款增加對伊朗飛彈限制項目等。

川普並指出，他不會確認伊朗是否履行伊核協議承諾。根據該協議相關規定，美國行政部門每隔90天必須向國會提交報告，評估伊朗是否履行了伊核協議承諾。而每隔120天，美國總統必須決定是否擱置針對伊朗核問題的制裁。川普在去年10月拒絕向國會確認伊朗遵守了伊核協議。

對於川普12日的聲明，伊朗外長札里夫於社群媒體回應說，伊核協議不可重新談判，美國應像伊朗一樣，全面履行其作出的承諾。

伊朗外交部也表明，美國以侵犯民眾權益、支持武器擴散等理由，對伊朗司法體系首長亞莫利─拉里亞尼等14個人與實體施加制裁，「跨越了紅線」，對此，伊朗將採取報復行動。

(中國時報)

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