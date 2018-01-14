招陸生4換1 私校難跨門檻

2018年01月14日 04:09 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

兩岸關係陷入冷對抗，大陸交換生來台，傳遭陸方設限。近日南部有大學接獲通知，江蘇擬於2月新學期派出11名大陸交換生，但在此前，要求該校派出4倍以上的台生，即需以4名台生才能「換」到1名陸生，由於要求難達成，江蘇尚未批准大陸交換生人數，這項消息已在南部大學傳開，面對陸方向兩岸學生交流設下門檻，校方十分無奈。

江蘇11人可能來不了

過去兩岸師生互訪、交流，雙方有關單位或大學，多秉持平等原則，且形式不受到限制，但在政黨輪替之後，兩岸關係陷入膠著，不只大陸學位生招生員額「攔腰砍」，陸方也不太願意派送交換生來台，不過各省的做法與規定不一。

近日在南部有私立大學接獲江蘇方面通知，若該校想要爭取大陸交換生，必須符合新要求，即該校需派出4倍以上的台生赴江蘇，省台辦才願意依約，讓11名大陸交換生在2月新學期赴該校，該校主管為此大吐苦水，嘆言兩岸人口基數不對等，大陸人口較多，如今卻要求台校派出較多的學生，以換取陸生來台，如此作法有失公允。

由於這項要求難以達成，再加上江蘇迄今未批准2月新學期的陸生員額，原本預計下學期將有320名陸生赴該校短期交流，該名私校主管認為，以這種操作方式來看，不只前景不樂觀，「江蘇的陸生很可能都來不了，這樣下去，面對招收大陸短期學生，只能說是哀鴻遍野，很多學校以後都玩不下去了！」

各省台辦對交流嚴控

實踐大學校長陳振貴表示，大陸共有31省市及自治區，人口基數大，僅河南省的人口便超過1億人，因此雙方派送學生交換人數要對等，實難以達成，「所以在派送交換生方面，還是我們去的少，他們來的多」，因此大陸各省市所採取的作法，大多鼓勵兩岸大學組織訪問團，將分散來台、或短期交流交換的師生人數合併計算。

陳振貴指出，陸方近兩年對派送短期生、訪問團來台，變成「從嚴審理」，主因仍在於兩岸關係不好，大陸各省台辦對於師生來台交流的控管，才會變得嚴格。

(中國時報)