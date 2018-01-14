新聞分析－缺互信 交流勢必受影響

2018年01月14日 04:09 中國時報 李侑珊

為紓解少子化危機，台灣的大學積極拓展海外招生，而大陸人口基數大，學生數量多，即便兩岸局勢不佳，台校大多只能仰賴過去建立、累積的大陸人脈，招收並爭取大陸交換生來台，不過兩岸文教交流終究難抵政治環境變化，過去不少大學校長期盼，透過廣招陸生，以填補生源缺口，但如今陸生來台愈來愈難，校長們的理想難以實現。

兩岸關係複雜敏感，若缺乏政治互信，民間交流也勢必受到影響。一名在北部某私立大學的大陸交換生，來自北京，她曾私下提到，到台灣的大學短期交換前，必須接受大陸母校的面試，而陸校教師的提問大多緊貼政治，例如：「如果你遇到台獨分子，妳怎麼辦？」類似問題反映陸方對於台灣社會的不信任。

不只大陸學生來台之前，需回應校方的政治提問，兩岸關係的不穩定，這兩年來，對於兩岸大學交流同樣帶來直接的影響；陸生來台主要分為三個族群，分別為：在台攻讀文憑的學位陸生、學費繳交給台校的大陸研修生，以及大陸交換生。

三者之中，大陸交換生的條件本最寬鬆，也就是兩岸大學互為姊妹校，陸生便可申請來台，可是受限於兩岸關係僵化，傳出江蘇方面將這項交流門檻提高，即赴該省訪視、交流的人員比例，必須滿足指定人數的4倍以上，進而讓台灣的大學叫苦連天。

台灣的大學如今已步入少子化困境，特別對私立大學來說，任何一項招生機會都不願意放過，如今受限於兩岸關係陷入僵局，不只來台陸生人數大減，陸方更降低錄取台生的門檻，以學測達均標便可報名大陸大學，但問題出在教育難脫離政治，台灣政府若不能放棄意識形態，台校不只未來招不到陸生，國內生源也將逐漸流失，高教前景一片黯淡。

(中國時報)