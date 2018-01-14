桑吉輪尋獲黑盒子及２遺體

2018年01月14日 04:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

巴拿馬籍油船桑吉輪與香港籍散貨船長峰水晶輪6日晚間在長江口以東約160浬處發生碰撞，導致桑吉輪起火。由於船上運載13.6萬噸凝析油，大火一連延燒7天，到13日都還沒停止，有爆炸下沉的風險。大陸救援人員昨天上船，找到2具遺體和船舶黑盒子，但船上生活艙內溫度高達89度，無法進一步施救。

據大陸交通運輸部官方微信公眾號消息，13日上午，上海打撈局4名救助人員登上桑吉輪，在救生艇甲板上發現2具遇難船員遺體，救助人員隨後進入船舶駕駛台，但未發現其他遇險船員，雖然試圖進入生活艙，但生活艙內溫度高達89度，救助人員無法進入。

因現場風向轉變，桑吉輪燃燒產生的有毒濃煙不時向船尾部擴散。救助人員離開時，將2具遇難船員遺體連同桑吉輪VDR設備（黑盒子）一同帶回「深潛號」救助船。截至昨日，一共找到桑吉輪3名船員遺體，仍有29人下落不明。

桑吉輪之所以燃燒這麼久、還不時發生爆燃，主要是因為事發時船上裝載有約13.6萬噸凝析油。10日和11日的滅火過程中，桑吉輪均發生劇烈爆燃，迫使作業船舶後撤。事發後，大陸、日本、韓國共派出14艘船舶趕往現場救援。

凝析油又稱為天然汽油，揮發性極高，混合在空氣中容易發生燃燒或爆炸。經過燃燒後，還會產生一些有毒有害的成分，會對海洋環境存在潛在的影響。不過，據大陸國家海洋局監測，目前事故船舶距離舟山近岸約350公里，暫時不會對近岸海域生態環境產生嚴重的影響。

(中國時報)