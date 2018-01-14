黨媒批萬豪 「政治傲慢」愚蠢

2018年01月14日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國連鎖酒店萬豪集團網站近日被發現將香港、澳門、台灣、西藏列入「國家」一欄，引發大陸一場「反分裂」風暴。《澎湃新聞》昨日披露，還有至少24家外國航空公司存在相同問題，大陸民航局要求所有經營對華航線的外國航空都必須「自查」；中共黨媒《人民日報》則批評，任何「政治傲慢」都是愚蠢的，外企應該對所在國法律永存敬畏之心，承擔應盡政治責任。

近日包括萬豪酒店、達美航空、ZARA、美敦力等多家外國企業的官網踩到大陸「反分裂國家」的地雷，甚至連大陸連鎖火鍋業者「海底撈」也在招聘訊息上把台灣列入國外，受到大陸輿論嚴厲批評。

上海《澎湃新聞》昨日披露，除上述公司，包括美國聯合航空、俄羅斯航空、柏林航空等約24家外國航空公司，也存在將港澳台與中國並列顯示在「國家」、「國籍」欄目的現象。對此，大陸民航局昨日要求所有經營至中國航線的外國航空公司立刻進行「自查」，如存上述情況應立即整改，否則將依法採取措施。

中共黨媒《人民日報》昨日則刊登〈任何「政治傲慢」都是愚蠢的〉文章稱，確實有一些外國企業只圖在華掙錢，卻完全無視已成為國際共識的政治底線。西方一些人忽視甚至蔑視中國對主權和領土完整的關切。問題的本質是那些外國企業不在乎傷害別國人民感情的「政治傲慢」。

文章強調，歷史一再證明，任何「政治傲慢」都是愚蠢的。對於在華外企乃至任何赴他國投資的企業而言，永存對所在國法律的敬畏之心，承擔起應盡的政治責任，都應該是必修課。

(中國時報)